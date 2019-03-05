Dışa açılmamış, kendini baskı altında hisseden, ezilmişlik duygusunun hakim olduğu ülkemizde, beklenti de taban yapınca, küçük mutluluklar daha da değerli görülüyor...

Bunları çok gören bazı kesimler, bu küçük mutlulukları bile sürekli değersizleştirme çabalarında hız kesmiyor...

Keşke bizler de hayatımızdaki küçük mutlulukları çoğaltabilsek ki, inançlar ve değerlerimizin uğradığı erozyona dur diyebilsek…

(Emin Akkor)

Delikanlı, içeceği sigara türü uyuşturucuyu yakmak için polis müdürlüğünden çakmak istedi... Uçmak öyle bir şey işte.. Bir başkasının üzerinde ise "Superman" marka uyuşturucu tabletler bulundu... Evet, Superman gibi uçarlar, ama yere öyle bir çakılırlar ki bu zavallılar!.. Uyuşturucu belasıyla mücadelemiz maalesef yetersiz...

(Ahmet Tolgay)

Mağusa ve İskele bölgesinden bahsederken ise daha da önemli noktalar var. Mesela orjinal konaklama mekanı seçeneği çok az ifadesi gibi ya da Mağusa'nın Surlariçi'nin etkileyici olduğunu söylerken, aynı zamanda karmaşık duygular taşıdıklarını çünkü Mağusa'da yürümenin içinde hayat olmayan tıpkı bir mezarlıkta yürüyormuş gibi hissettirdiğinden bahsediyor ve bu haliyle bir günden fazla vakit geçirmek istenmeyeceği vurgulanıyor. Kentin ruhunu kaybettiğini söylüyor.

Tabi ki olumlu söylenen şeyler de var ancak romantizme girmeden tarafsız bir değerlendirme bölgeyle ilgili çalışma yapanlar için önemli bir veri olarak ele alınmalıdır.

(Okan Dağlı)

Güneşin değilse , bulutun hatırası, o da olmadı denizin hırçın dalgasının hatırası var. Ama konuşamıyor.. Bugün döküyor yine gözyaşlarını, toprağa ve tohuma can veriyor. Üzüntüsü bile hayat veriyor...

(Tamer Karakaşlı)

Bana göre; çevresini kirleten, kendini, çocuklarını ve hatta torunlarını da zehirler pozisyonundadır. İnsanoğlu (özellikle Kıbrıs'ta yaşayanlar) neden kendine zarar verecek bu tip davranışlardan hiç vazgeçmez.. Bu konuya psikolji el atmalı..

(Ahmet İlktaç)