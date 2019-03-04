Doğrudur, sadece işbirliği yapmak çözümün alternatifi değildir ama sadece çözüm konuşmak, slogan atmak ve bu arada kapsamlı çözüm bulunana kadar hiçbirşey yapmamak da bir şey getirmez. Öyleyse yapılacak karşılıklı ve tek taraflı adımlarla çözüme evrilmeliyiz. Yani hem işbirliği hem de süreç aynı anda gitmeli. Hatta her adım çözüme hazırlayan tuğla görevi yapmalı. Statükolar bekleyerek düzelmez, adımlar atarak, her gün çözüme hazırlanarak dönüşebilir.

(Mete Hatay)

"KIBRISLI" LİSANI İMİŞ, PEH: Bir de "Kıbrıslı" lisanı çıkardınız be "Kıbrıslı" dostlar... Aha o lisanla bile anlaşamıyorsunuz.. Bir acayip sözcük atarsınız ortaya, o sözcüğün anlamı üzerine kavgaya tutuşursunuz sonra da.. Zenginse o "Kıbrıslı" lisanınız Türkçeden arınarak hadi sırf o lisanla konuşun, o lisanla yazı, şiir ve kitap yazın bakalım sizi kaç kişi anlayacak.. Yahu ortaya attığınız anlaşılmaz sözcüklerin izahını ve savunmasını bile ancak Türkçe yapabiliyorsunuz...Bu ne paradoks...Dil bir iletişim aracıdır... Var olan iletişimi mahvetmenin anlamı yok...On milyonlarca insanın konuştuğu ve Büyük Atatürk'ün Türk Dil Kurumu'na emanet ettiği güzel Türkçemiz bizim neyimize yetmez?...Ha bunları burada yazdım diye bana yine sövecek olanlar var, bilirim ... Sövgü, kendini yetersiz bilgisi ve donanımıyla ifade edemeyenlerin kaçtığı yoldur...

(Ahmet Tolgay)

Akdeniz’de, gaz için çıkabilecek bir savaşın, en fazla zarar görecek olanları Kıbrıslılar, Türkiye, Yunanistan ve komşu ülkelerdir. Emperyalistlerin oyununa gelmeyelim. Savaşıp dünya kadar insanı öldürüp; birçok değeri yok ettikten sonra eğer tekrar anlaşmak için masaya oturulacaksa neden savaşılsın. Şimdi İlgili liderlere sesleniyorum şimdi oturun ve anlaşın. İnsanların ölmesine sebep olmadan.

(Yunus Nazım Konaç)

Bazen inandığınız ilkeler uğruna mücadele etmekten çekildiğinizi düşünüp sevinen “dostlarınız” olur, halbuki siz henüz son sözünüzü söylemediğiniz ve son hamlenizi yapmadığınız için onlar adına üzülürsünüz ve sabırsızlıkla “o” günün gelmesini beklersiniz...

(Hasan Ulaş Altıok)

Bu Pazar sabahı Mağusa Suriçini Dinçer Raif hocam ile turladık. Uzun yıllar Eski Eserler Dairesinde çalışmışlığının yanında kentimizde doğup büyüyen adeta bir Kent Arşivi gibi belleğe sahip Dinçer hocamla tabya ve eski eserlerden düşen taşları ve elden acil geçirilmesi gereken küçük yıkımları konuştuk...

Ay. Xorino kilisesinin dış duvarında ve Gönyeli taşından döşenmiş yer döşemesindeki bozulmayı, Moratto Tabyasında yıkılmaya yüz tutmuş güney cephesini gördük.

Bu arada Tuzhane’nin ağaçlarla örtülüp dökülmeye başladığını fotoğrafladık...

Turizm Bakanımız Fikri Ataoğlu ve Eski Eserler Dairemiz, Elif ünsal Karaca ve Fuat Azimli’nin geçmişte yaptığı ve yıkımdan kurtardığı gibi küçük dokunuşlarına ihtiyaç vardır.

(Okan Dağlı)