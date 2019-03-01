Hiçbir siyasetçi KKTC nüfusunun bilinmesini istemez. Toz duman herkesin işine gelir. Bol bol atmasyon rakamlarla bu kaos yaratılır. Herkes kendi mağduriyetini yansıtacağı bir şehir efsanesi yaratmak için serbesttir böylece. Artık herkesi sıraya dizip tek tek saysanız bile inandırıcı olamazsınız. Solcusu "yok oluyoruz" edebiyatı yapmak için, sağcısı Türkiye'den para kopartmak için rakamları abartır. Türkiye kökenliler ise bu etrafta dolanan rakamlara bakarak Meclis'in yarısını isterler. Bu arada bu söylemler içinde toplumun en alttakilerini oluşturan işçiler insanların kafasında "işgal güçlerine" dönüşürler ve her türlü entegrasyon veya insan hakları göz ardı edilmeye başlar çünkü böylesi bir ortam "kollektif" tehlike ortamıdır. Yani herşeye "olmak ya da olmamak" içgüdüsüyle yaklaşılır. Orta sınıf hızla bu söylemlerin taşıyıcısı haline gelir. Bu hezayan her türlü sömürüyü örtmek için birebirdir. Onun için adaya işçi sevkini yapan mütahitler bile "yok oluyoruz" edebiyatını kullanarak daha ucuz işçi bulabilecekleri yerlerden işçi getirmek için bastırırlar. Ada Afrika'dan, Pakistan'dan , Viyetnam'dan işçilerle dolmaya başlar. Bu yeni gelenlerin adada hiç bir hamisi olmadığı için sömürü tavan yapar. Günde 12 saat, iki ayda bir gün izin, dayak atma bile serbestir artık. Ve işte böyle akıp gider hayat bizim bu ada yarısında... "Yok olmakla Var(lıklı) olma" arasında!!

(Mete Hatay)

Başbakanımız Tufan Erhürman "değişimde kararlıyız" dedi. Acı gerçeğimiz şu ki, örgütlüler her değişim girişimine karşı direniyorlar... Örgütsüzlerin ise boynu kıldan ince...

(Ahmet Göksan)

Arabamın park edildiği noktaya yürürken ,sağ taraftan 3 tane bayan yaya olarak geliyordu.Dönüp onlara baktım ancak hiçbirisi bana bakmadı.Bakma nedenim , yıllar sonra kayda değer bir görünüşümün olup olmadığı hususunda masumca bir testti. Saçımız, kilomuz,kıyafetimiz,ayakkabımız testi geçememiş demek ki. Hemen akabinde kumandayla arabamın kapılarını açtım.Dönüp kızlara baktığımda ,üçünün de bana baktığını yakaladım. Vay be dedim içimden ,bizi sokak adamı sandılar ,bundan bir bok olmaz dediler , araçla bütünleştiğimi görünce bakma ihtiyacı duydular. Tip önemli bir kriter olmaktan çıkmış meğerse