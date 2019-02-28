1980'lerin başında Londra'da yaşadığım Golders Green mahallesindeki bir Hintli aileye ait Perfect Pizza atlı lokantada pizza ustası olarak işe girmiştim. O tarihe kadar pizzayı yemek haricinde nasıl yapıldığını bilmiyordum. Lokanta'nın Mutfak şefi Lübnanlı Ortodoks bir aileden gelen Remzi idi. Bana kısa sürede hamur açmayı, kekikli özel domates sosunu hazırlamayı, hamuru şekillendirmeyi, hamurla yapılabilen ufak tefek akrobasi hareketlerini göstermişti. Onunla kısa sürede çok iyi arkadaş olmuştuk. Remzi pizza ustası olması yanında esasında iyi bir müzisyendi de. Çok iyi davul çalıyordu. Beyrut'tan ayrılmadan önce oranın en iyi rock guruplarından birinde çalıyordu. Londra'daki flatında da koskocaman bir baterisi vardı. İşten sonra evine gidip saatlerce jam yaptığımızı hatırlarım. Birgün yine evindeyken Jack diye bir arkadaşını tanıtacaktı bana. Jack da Beyrutluydu. Elvis Presley saçlı hafif tombik çok iyi sesi olan bir çocuktu. İlginç bir şekilde çok iyi Türkçe konuşuyordu. Onunla da kısa sürede kaynaşmıştık. Ta ki bir gün bana soyadımı sorana kadar. Ben "Hatay" deyince birden buz gibi olmuştu. Ben ne olduğunu falan sorduğumda ise soğuk bir şekilde "bir şey yok" diyerek diğer odaya geçmişti. Remzi'ye ne olduğunu öğrenmesini istedim. Meğer Jack'ın ailesi eski adıyla İskenderun Sancağı yani Hatay'danmış. Oradaki Musa dağı Ermenilerindenmişler. Hatay Türkiye'ye bağlandığında 7köy birden Suriye'ye ve Lübnan'a sığınmak zorunda kalmışlardı. Onun için Hatay ismi zorla evlerinden ayrılmalarını hatırlatıyormuş onlara. Biz ise Hatay soyadını dedemden dolayı almıştık. Tam da tersi bir nedenden dolayı. Lefkoşa'daki berber dedem, babam doğduğunda aynı tarihlerde Hatay yeni ilan edilen bağımsız bir devletin adıydı. Atatürk'ün uydurduğu bu isimdi Hatay. O dönemki Türk tarih tezine uyumlu olsun diye İskenderun Sancağına verilmişti. Hatay bu teze göre 40 asırlık bir Türk yurduydu. Hesapta orada 40 asır önce Türk asıllı Hatayiler ve Hititler yaşıyormuş. Dedem gazetede gördüğü Fransız ordusunun oradan çekilişini ve Türk ordusunun gelişini gösteren resmi Asmaaltındaki dükkanın duvarında uzunca bir süre tutmuş ve Kıbrıs için de aynı geleceği dilemişti ve bu dileğini de diri tutmak için o tarihlerde doğan babama göbek adı olarak Hatay ismini vermişti. Aynı isim o dönemde Kıbrıslı Türklere Sömürge düzeninden özgürlük arzusunu perçinliyordu, fakat Jack'ın ailesine ise sürgün edilmelerini!!!

(Mete Hatay)

Yani bu "Kamu Reformu" meselesi zannederim harp çıkaracak yakında ve otomatikman Makariosun istediği gerçekleşecek adada.Yahu nere gitsem "Duydun be Ahmet bazlaycaklar bizi" , "Yediler , yuttular ,batırdılar herşeyi yıllarca ,şimdi de çalışanlardan kırpacaklar" ,"Gitti bizim ikramiye" ,"Bizim kız geçici memur, kıdem tazminatını kaldırıyorlar" , "bizim oğlan geçici arşiv personeli ama temizlikçi yapıyorlar kendini" . Her köşe başında gündem bu.Vallahi bu sene gene sokaklar dolacak gibi görünüyor.Döviz krizinden sonra reform krizi kapıda...

(Ahmet Ersöz)

Senelerdir çözülmeyen GSM konusu Liderlerin gayrı resmi görüşmesinde çözülmüş... E tamam bundan sonra hep gayrı resmi görüşsünler... Hatta sade meyhanede görüşsünler... 1 şişe gayrı resmi Zivaniya sonrası doğal gaz işi da çözülür...

(Mehmet Ekin Vaiz)

Şaka maka bu telefon işine çok sevindim ben... Teorik olarak hep söylediğimiz Güven Artırıcı Önlemler derhal hayata geçirilsin söyleminin ete kemiğe bürünme ihtimali bile moralleri bir anda yukarıya çekmeye yetti.

Telefonların ardından araç sigortaları ve Lefkoşa’ya bir veya iki araç geçiş noktası daha belki çözümün yerini tutmaz ama ülkemizin psikolojik olarak birleşmesine büyük katkı sağlar.

(Besim Baysal)

Kıbrıs’ın “ortak” geleceğini istemeyen ve “bölünmüşlük sektörü”nden kendilerine oy, iş, makam, rant devşirenlerin maskeleri düşüyor.

Kıbrıs’ı yarım değil bütün isteyenlerin yorulmaya hakkı yoktur.

Sol ağızlar ve çözümcü gülüşlerle oy sayanların boyaları dökülürken, Kıbrıs’ı bir dünya ülkesi yapmaya yeminlilerin yılgınlık hakkı olamaz.

“Kafeste kanarya” olmak yakışmaz bize.

Bu kafesin kapıları açılacak illa!

Uçmak özgürlük olacak, “yemlenmek” yerine...

(Cenk Mutluyakalı)