Geçtiğimiz günlerde, yine sosyal medyadan okumuştum. Bir iş insanı, "Umudu öldürdünüz beyler" demişti.

Hükümet belli kendi içerisinde bir kriz yaşıyor. Ama sadece "siyasi bir kriz" yok. Bildiğiniz memlekette yaprak kımıldamıyor.

Bu ülkeyi, teşvikle ayakta duran işletme sahipleri ve kamu çalışanlarından ibaret sananlar var. Siyasileri kastediyorum.

Memuru ödedik mi (ki ödesinler), teşviği verdik mi (ki versinler) ortalık süt liman.

Bu ülkede, memur olmayı seçmemiş, teşvikli işlere bulaşmamış, zanaatkar olmuş insanlar da var.

Beni tanıyanlar, CTP'li olduğumu da bilirler. Bunun siyasetle falan da alakası yok. Üzülerek görüyorum ki, evet "umudu öldürdüler"...

Yine üzülerek görüyorum ki, memleketin tamamı ile ilgili bir gayle de ortada yok, çaba hiç yok.

Bu ülkedeki küçük işletmelerin, zanaatkar olmayı seçenlerin durumuna kafa yoran var mı?

Sosyal sigorta ihtiyat sandığını işçisine yatırıp, kendisine yatırmayan kaç tane küçük işletme sahibi var, ilgilenen var mı?

Yüksek Banka faizleri ve borçları altında ezilen kaç küçük orta boy işletme sahibi var, bilen var mı?

İlgilenen var mı?

Beni üzen de budur. Hepimizi üzen de budur...

Demeç vermeye geldi mi, "Gençler kamu kapısında beklemesin, kendi işlerini yapsınlar..."

Memlekette zanaatkar olmanın suç olduğu, azap verdiği, çile çektirdiği bir aşamaya geleceği hiç aklıma gelmezdi.

Bunları kendim için de söylemiyorum, çok şükür.

Ama etrafımda gelişenler, gördüklerim, yaşadıklarım, ayakta kalmak için gösterdiğimiz çaba, ister istemez bunları yazmama neden oldu.

Ve üzülerek görüyorum ki, bu memlekette toplumsal bir yaklaşım da yok. Herkes kendisini kurtarma, kendisine yontma derdinde.

Bu hükümet döneminde, emekçilerin, zanaatkarların bunları yaşıyor olması ise, canımı bir başka acıtıyor.

Herkesin kendine gelmesi gerek. Siyasete yön verenlerin de, işçi- zanaatkar örgütlerinin de...

(Sertaç Yalçın)

Boşanmalarda dünya dördüncüsüyüz dendi. Bence kan uyuşmazlığı testi yapılacağına, beyin uyuşmazlığı testi yapılmış olsa bu sorunlar da orta yerden kalkmış olur

(Orhun Karagözlü)

KKTC’de zam kazıkları yükselirken, ekonomi ve kurum ve kuruluşlar ile basınımıza maalesef güven azalıyor. Son günlerde güven sözcüğünün bini bir paraya satılmaya başlandı. Yargıya güven, polise güven, siyasetçiye güven derken, sanırım basına da güven erozyona uğradı. Yüzünde 10 maske olan bazı siyasilere güven Ozon tabakasından yer yüzüne pike yapıp dalışa geçerken, maalesef basına olan güven de 1500 feet yükseklikten yer yüzüne doğru dalışa geçti.

Basında görev yapan bazı arkadaşlarımızın, sırf birilerine yaranmak, rant elde etmek, gelecek hükümetlerden koltuk beklemeleri nedeniyle Asena gibi döndürek olmaları güveni erozyona uğratıyor. Küçük bir gruptan alkış almak ve iktidara gelecek partilerden koltuk veya rant elde etmek için Brütüs olmaları ve ayni kulvarda yürüdükleri arkadaşlarına arkadan hançer sallamaları kabul edilecek gibi değil. Sendikalara olan güven de sendika arabalarını kendi hanelerine iç eden bazı başkanların yanısıra birilerinin emir eri olan başkanlar nedeniyle güven yerinan yeksan oldu.

Zaman rant ve menfaat günü değil. Gün basına saygıyı yeniden sağlama günüdür. Tabi anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az diyelim.

(Taner Ulutaş)

Elinden alınan Vatanını, Vatan Yapan Kıbrıslı Türk'ler:

Ne güzel bir ayrıcalık..Bizim, dedelerimiz,nenelerimiz de vatanını bırakıp gitmedi...

Yaşadıkları toprakları vatan bildiler..

Önce,Kiralandılar,Misak-ı Milli sınırları dışında kaldılar ama özlerini hiç unutmadılar..Atatürk'çü,çağdaş,kültürlü,insan haklarına inanan, farklı düşünen insanlara saygılı, bir toplum olarak yaşadılar..

Kıbrıs için öldüler,göçe mecbur kaldılar ama topraklarına sarıldılar, yaşadılar...

Sonra,

Devlet kurdular.Eksikleri,kusurları olsada..

Beğen, beğenme!

Varsın işte...Bu berbat coğrafyada yaşıyorsun!

Ve Şimdi,besleme olduklarını,tenbel,nankör olduklarını,duyuyorlar.

Kendi Vatanlarında, Vatanseverlikleri,Türk'lükleri sorgulanıyor.

Saygı duyulacağına bu sözlerin acısını,utancını yaşıyorlar.Öyle bir kırılmışlar ki , sessiz kalarak çığlık atıyorlar...

Bu halkı, kimler yozlaşarak, kimler kendi halkına ve değerlerine ihanet edip, utanç duyulacak duruma düşürdüyse,

Hepsine Yazıklar olsun...

Kıbrıs Türk halkı böylesine değersizleştirilmeyi hiç hak etmiyor..

(Eralp Şerifoğlu)