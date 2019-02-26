Akşam Mağusa Hastahanesi yakınlarında ülkemin yeni ürünü, Hacivat sakallı,daracık kıyafetli çağdaş bir genç;muhtemelen babasının parasını ödediği telefona bakarken anayola çıktı,yayaydı! Kendisine çarpmaktan son anda şans eseri kurtuldum.

Çarpsaydım olacakları düşünmek bile istemiyorum.!Sonrasında akrabada olduk tabii.

Karanlık yollarda özellikle ülkemizde işçi olarak sömürülen insanlar, trafiğin akış yönünde yürüyerek büyük tehlike yaratıyorlar...İki gece öncede öylesi bir tehlike atlattım...

Hayatımızın mahvolması birkaç saniyeye bakıyor,ne yazık ki...Senin dikkatli olman da bazen yetmeyebilir.. Dilerim hiçbiriniz böylesi olaylar yaşamazsınız...

(Eralp Şerifoğlu)

Bazen belli tavırlar o kadar içselleştirilir ki, toplumların günlük yaşam kültürlerine kadar işler. Kazanılmış başarısızlık sendromu veya bugünlerde sıkça dillendirilen öğrenilmiş çaresizlik sendromu; sonucu değiştiremeyeceğine karşı oluşan inançla birlikte ortaya çıkan bir ruh halidir. Psikoloji bunu şöyle açıklar: "İnsanlarda zamanla oluşan başarısızlıklar karşısında kişinin bir şeyleri başarma isteğini günden güne kaybetmesi sonucunda, belli bir konuda veya genel olarak başarısız olacağına dair bir inanç geliştirmesi ile kendini gösterir." Kıbrıs'ın kuzeyinde böylesi bir ruh hali olduğu bilinen birşeydir. "Napan? Napayım? Napacan? selamlaşması bile bize bu tavrın uzun yıllardır bu küçük toplumu esir ettiğinin adeta göstergesidir. Öyleyse durumu daha derinden incelemek için bu tavrın nasıl ortaya çıktığını iyice araştırıp, bu ruh haline sebep olan unsurları ön plana çıkarıp üzerine gidilmesi gerekir ki toplumsal özgüveni nasıl yakalayabileceğimizi ortaya çıkartabilelim. Tabii her tavrın olduğu gibi bu tavrın da bir ekonomisi vardır. Statüko da işte böylesi bir sosyoekonomik ortamda şekillenir ve kendini durmadan yeniden üretir. Çaresizlik bir meslek haline dönüşebilir. Edilgen bir stratejiye sarılarak statüko ayakta tutulmaya çalışılır. "Bu memlekette hiç birşey olmaz" "bizden adam olmaz" mantrası hegemonyaya dönüşür. Bu ortamda bir sürü kendi kendini gerçekleştiren kehanetler yaratılır. Her başarısızlık, "gördün mü," "olmaz, olamaz" naralarıyla dekore edilir ve acaip bir tür haz veren dürtüye dönüşür. Birşeyler yapmaya çalışmak, anlamsızlaştırılır ve hatta alay konusu bile yapılabilir.

(Mete Hatay)

1 yıllık hükümet döneminde, inşaatlarda 11'inci işçi ölümü... Ne söylerseniz söyleyin... Bu ayıbı örtmez... Sorun var, sorun...

(Hüseyin Ekmekçi)

AB yurttaşlığına itirazımız yok. AB’nin adanın kuzey yarısına yaptığı katkılara da itirazımız yok. Hatta AB uyum süreçlerinde her türlü bilimsel ve ekonomik desteğe de açığız. Durum bu iken yurttaşlık haklarımızı kullanıp temsilcilerimizi seçme ve seçilme gibi doğal haklarımızı elbette sonuna kadar kullanacağız. Federal bir çözüm için de kavga vermeye devam ederken, yurttaşlık haklarımızdan da Volkan ve onun ardına sığınanlar istedi diye vaz geçmeyeceğiz.

(Okan Dağlı)

Önemli bir aşama: KKTC'den Türkiye'ye organize ve düzenli hellim ihracatı başlıyor... İlk elde 23 ton... Süt üreticisi hayvancılığımız da, süt ürünleri sektörümüz de kurtuluşa gider... Hele KKTC'nin tüm ürünlerine Anavatan'a ihracat kapıları açılsın, gümrük duvarları da yıkılsın; KKTC uçuşa geçer... İşlenemeyen on binlerce sütün, Güney Kıbrıs'ın süt ürünleri endüstrisine ucuza gittiğini duymaktayız... Önemli bir başlangıcın eşiğinde olduğumuza inanmak isterim... Ve altı çizilmesi gereken: İhracat başladı diye ülkemizde hiçbir yerel ürünün darlığı da olmasın... Darlık "pahalılık" demektir..

(Ahmet Tolgay)