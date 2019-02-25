Yıkım kararı döneminde, Karpaz’daki işletmecileri “hiçbir şey olmaz” diye kandıran ve daha çok yatırım yapmalarını teşvik eden siyasilerin yalancılığı ortaya çıkıp bölge halkından tepki görmelerini engellemek için gelen telkinlere kulak veren Kemal Yılmaz’ın bugün yanında olanlara baktığımızda o dönemde kendisini kuyuya atanların ortada olmadığını görüyoruz...

İşin acayipliği ise tüm değerleriyle yaşamasını arzuladığımız demokrasimizin son kalesi olan hukukun bir kararı üzerinden, mahkeme kararını uygulamayan bürokratı, hapse mahkum oldu diye kahraman yaptık. Hatta bir mit yaratıyoruz...

(Emin Akkor)

Kültür Dairesi,Derneklere Yardım Tüzüğü bütcesini Bir milyon tl'den dokuzyüzbine düşüren, hükümeti şiddetle kınıyoruz. Günden güne sindirildiğimiz bu topraklarda ancak kültür ve sanatla ayakta durabiliriz. buna rağmen kültüre ve sanata tırpan vurmak ne demek!

(Şevket Öznur)

Biri bu işi artık yeni nesillere bırakacağını ve hatta Anastasiadis'le sonuç alamazsa istifa bile edeceğini söylemişti. Diğeri ise bir yıl evvel Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girmeyeceğini açık bir şekilde beyan etmişti. Şimdi ise ikisi de herkesten önce seçim havasına girmiş gibi görünüyor!!! Durunuz bakalım daha neler neler göreceğiz seçimlere kadar...

(Mete Hatay)

NELER OLUYOR: Yabancı uyruklu iki çalışanı Lefkoşa'daki vergi şampiyonu iş yerinden 500 civarında giysi ve ayakkabı çaldı, çalınanlar da bir mekânda "suç kanıtı" olarak bulundu... Dükkânı kaşla göz arasında taşıdılar ve besbelli kendi dükkânlarını açacaklardı!.

(Ahmet Tolgay)

Ülkenin zor hayat koşulları ekonomik siyasal ve sosyal sorunları ile boğuşan insanımız, birde adaletsizlik, vicdansızlık ve haksızlık ile mücadele etmek zorunda kalıyor. Onun için insanımız direk cennetlik

(Bilal Dericioğlu)

Federasyonun erişilebilir tek çözüm yolu olduğu üzerinde duruluyor. Özersay ise bütün yolların denendiğini ve tükendiğini belirtti. En erişilebilir çözüm, KKTC'nin daha iyi yönetilmesi ve bunun yaratacağı etkilerin görülmesi değil mi? Bunca tartışma, İŞTEN KAÇMAK için yapılıyor olmasın.

(Hasan Erçakıca)