Bakan Nami’nin kendisi hakkındaki sosyal medya paylaşımları ve televizyon programında kullanılan ifadelerle ilgili dosyayı verdiği parti başkanlarından pozisyonlarını netleştirmelerini isteyerek topu Erhürman, Özersay ve Özyiğit’e attı.

Parti başkanları gelinen bu noktada Bakan Nami’nin talebi doğrultusunda pozisyonlarını nasıl alacaklar. Bakanın resti karşısında yönetim kurulu üyelerine susmaları mı telkin edilecek yoksa tüm tepkileri göze alıp onları görevden mi alacaklar.

(Emin Akkor)

Bir KKTC gerçeği halkın parasını çalana, çar çur edene ödül verilir. Şu an hükümette lakabı Yüzde 10 olan bakanımız var, Vergi dairesi, polis, elektrik kurumu, posta dairesinde, okullarda bugüne dek yapılmış andıra gandileri gördük, kimse hesabını sormadı, soramadı. Sormayacakta. Bu memlekette kime hesap sorulur; halkı için gerçekten doğru olanı yapanlara. Kiminiz mahalleye kiminiz mapushaneye diyenler vardı ya , sandıklar açıldığında hepsiniz tımarhaneye.. Koltuk kişileri ne hale sokarmış, eğriye doğru bile dedirtiyormuş.. Yazıklar Olsun 4 ünüzede ... Seçim zamanı da iskele ve karpaz da insanlara doğruluk ve durustlekten bahsederek , konuşma yapacaksınız. Bence zor....

(Tamer Karakaşlı)

UBP Milletvekili Olgun Selçuk Amcaoğlu, hazırlanan kamu reformuna ucube dedi. Sendikalar da karşı o zaman UBP ve sendikal platform bu konuda birlikte mi hareket edecek?

(Çiğdem Aydın)

Asimilasyon önce öykünmeyle başlar. Yani sokaktaki 40 derecede beton döken işçi değildir seni asimile eden. "Yüksekten" bir yerlerden gelir. Alttan değil!!. Altın yaldızlı koltuklar, olağan görüşmelerin bile yüksek makamlar arası bürokratik ritüellerle ele alınması gibi eylemler buna gösterilebilecek en güzel örneklerdir! Günlük işler bile Türkiye'den kopyalanmış bol ambalajlı içi boş çadır gösterilerine dönüşebilir. Böylelikle kolayca yapılabilecek ufacık işler bile bu ala turka "yüksek devlet" değirmeninin dişlerine sokularak, "dağlara" fare doğurtabilir.

(Mete Hatay)

Koalisyonda çetin süreç: Dörtlü koalisyonu yürütebilmenin zorlukları ve sorunları hem elektrik krizinde ve hem de Kıbrıs sorununa bakış açısında su yüzüne çıktı... Koalisyondaki her partiden KIB TEK Yönetim kurulu'na üye atanınca, uyumsuzluklar hükümeti zor bir sürecin içine soktu... Kendisine ve hükümete bilgi vermeden sendikayla toplu iş sözleşmesi imzalayan KIB TEK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu'nun görevden alınmasını yeterli bulmayan elektrikten sorumlu Ekonomi Bakanı Özdil Nami, CTP, HP ve TDP'nin KIB TEK Yönetim Kurulu'ndaki temsilcilerinin de görevden alınmasını istedi... Bu konudaki gelişmeler ilgi ve merakla beklenirken, akla takılan önemli ve güncel soru şu: Dörtlü koalisyonda bakalım kamuoyuna yansımayan daha nice uyumsuzluklar var!.. Bunların içinde sır olmaktan çıkıp fark edilen bir diğer önemli gelişme de, HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın Kıbrıs sorunu ve müzakereler konusunda CTP ve TDP'den çok farklı görüşlere sahip olduğunun yankılanmaya başlaması..

(Ahmet Tolgay)