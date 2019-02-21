Eski İsveç Büyükelçisi de "Adım Adım Çözüm" dedi:

"Kapıların açılması iki toplumun ne denli benzer olduğunu, ne denli benzer ilgileri, kültürleri, algıları olduğunu bize gösterdi. Bunun yanında insanların sosyalleşmesine olanak sağladı. Bugün Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler yanında, Türklerle de sosyalleşiyor, konuşuyor. Ayrıca devam eden işbirlikleri, kurulan komiteler de var. Tüm bunlar adayı birleştirmek açısından önem teşkil ediyor diye düşünüyorum. Sizler burada aynı çevreyi, adayı, suçluları, kültürü pek çok şeyi paylaşıyorsunuz. Kıbrıs’ın geleceğine dair pek çok şey yazılıyor, söyleniyor. Ben kitabımın sonunda da söyledim barışa bir anda ulaşma fikrinden vazgeçilmeli, bu pratikte insanlar için öyle kolay olabilecek bir şey değil. Bunu adım adım, aşamalı olarak yapmak gerekiyor."

(Mete Hatay)

Yoldaşlıktan parti şakşakçılığına

Eskiden “yoldaşlık” varmış, ben yetişemedim, yaşayamadım, çok küçüktüm ama hep duyarak büyüdüm. İdeolojik temelde kişiler mücadeleleri ve birbirleri için tüm imkansızlıklara rağmen her şeyi yapmaya hatta ölmeye bile hazırmışlar, bunu yapmışlar da.

Sonra bu en önemli özellik maalesef yitirildi. Hareketi ve mücadeleyi “fikir birliği” sürükledi. İnsanlar daha bencil olsalar da, ideolojiye bağlılık azalsa da, en azından fikir birliği vardı. Konular tartışılırdı, tartışılırken de ortaya ciddi fikir ayrılıkları olmadığı çıkardı ve birlikte hareket edilebilirdi. Sonra maalesef bu da yitirildi. Fikirler de farklılaştı. Farklılık fraksiyon temelli değildi. Farklılık ideolojik temelde idi ama görmezden gelindi.

Nihayetinde zaman içerisinde tüm fikir ayrılıklarına rağmen insanları birlikte tutan bir tek “söz birliği” kaldı. En azından dışarıya karşı aynı sözü söyleyen insanlar vardı. Çünkü mekanizmalar çalışıyordu. Şimdi durum ne mi? Herkes hangi ideolojiye hizmet ederse etsin istediğini söylüyor. İstediği algıyı oluşturuyor. Hatta ve hatta bilerek ve isteyerek bazı konularda alınması gereken kararlar dahi alınmıyor. Sözü geçen gibi görünenler ise “parti şakşakçıları”. Evet, geriye kalan ne dediği belli olmayan, tutarsızlık ve çelişkiler içerisinde can çekişen “şakşakçılık”.

Bu böyle gitmemeli, zaten gidemeyecek de..

(Hasan Ulaş Altıok)

Elbette, mülki amir iken mahkeme kararlarını uygulamamak Kemal Yılmaz'ı masum yapmaz. Kamu vicdanı da sorgular ama... "O neden değil de Kemal, bu neden değil de Kemal..." O kadar çok çarpıklık var ki...

Bu yaşananlar aslında "normalleşme..." Umarım, şimdi Kemal, yarın hepsi...

(Hüseyin Ekmekçi)

Kemal Yılmaz'ı hiç tanımam . Kısmet olmadı tanışmadık belki, ama bu şekilde bir davranışı da haketmediğini düşünüyorum.

Belki mahkeme kararını uygulamadı diye yasal olarak suçludur .

Belki örnek olması için hapis cezası da gerekliydi.

Ama Kaymakamın üzerinde görev yapanlar !!!

Kaymakama yıkmayın formül arıyoruz diye talimat verenler !!!

Gazetelere o günlerde kahraman edasıyla beyanat verenler !!!!

Onlar nerede !!!

Tek suçlu Kemal Kaymakamsa asalım kendini gitsin.

(Ziya Emir)

Rumlar diyor ki kendilerine yüklü miktarda elektrik borcumuz varmış...

Biz de biliyoruz ki Kıb-Tek elektrik açığını Güney'den aldığı elektrikle kapatıyor. Şimdi sırasıdır. Tam da elektriği tartışırken, örneğin 2018 yılında Güney'den ne kadar elektrik aldığımız ve kaça aldığımız açıklanamaz mı acaba? Yoksa çok mu gizlidir.

(Hasan Erçakıca)