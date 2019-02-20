Azılı soyguncu, dolandırıcı, katil, hain terörist Özcanhan yakalandı. Hem de Lefkoşa’nın en işlek caddesinde Dereboyu’nda…

Bakınız, sabah nasıl yakalandım. hem de suç üstü! Genç, bir trafik memuru, "çek arabanı" dedi. Ne var, birşey mi oldu dedim. Çek kenara, ehliyetini, kimliğini ver... Ne var, ne yaptım diyerek arabamın etrafına baktım, acaba birine mi çarptım. Suçlusun, rapor yazacağım. Ne yaptım...Plakaları değiştirmedin, 31 Aralık son tarihti...Tamam evlat, bir ihtar yaz, hemen gidip değiştireyim...Ehliyetini, kimliğini ver...Yanımda değil...Yazacağım, raporlusun..A evlat 82 yaşında adam kanuna karşı suç mu işler? Uyarmış ol gidip yaptırayım..Olmaz....Geçtim yolun ortasına, izleyen ve biriken halka, "ey insanlar , bakınız, baş katil, terörist, hain....Özcanhan’ı yakaladı... Çok bağırma, el kol hareketi yapma, polise karşı geliyorsun, onu da, ehliyet kimlik yok onları da yazacağım, raporlusun....Beni tutukla…

Evlat, 15 sene mücahitlik yaptım, baban yaşındaki adama nedir bu muamele....Bu arada, Ercan durdu. Ercan İbrahinoğlu yanıma yaklaştı, trafik polisine döndü, yaşlı başlı adam unutmuş olabilir, uyar gitsin yaptırsın, Sen, karışma, raporludur, yazdım...Yazdıklarını elime tutuşturmak istedi, kabul ediyor musun ? Etmiyorum. Arabanın açık penceresinden içeri attı.. Gözünün önündeki diğer eski plakalı arabaları yazmadı..Beni yazdı..Öyle ya, ünlü hırsız, dolandırıcı, banka soyguncusu Özcanhan’ı yakalayacak da bırakacak olur mu, genç, azimli, zert memur !! Ordan ayrıldım, Polise şikayete gittim..Müdür beyi görmek ne mümkün..Herkes çok meşgul...!!

yazıklar olsun..

Gidip yaptırdım 80 lira karşılığı...

Cezam, yüzde onu olacakmış asgari ücretin, yani 375 lira.. Öyle ya, asgari ücret dün kabul edildi, bu gün raporlar başladı..ne kadar para toplanırsa o kadar iyidir... ben suç işleyecek adam mıyım ? Yaşlılık, unutkanlık...ama, yaşlılık mazaret değil dedi, uyanık polisimiz...Yazdı ve muradına erdi.. Yerfihi ve madalyayı hak etti...Kutlarım...Gitsin, 3-5 tane de genç, soyguncu, kavgacı, tetikci vs... yakalasın. O zaman çifte çifte madalyalar taksınlar göğsüne..

(Özcan Özcanhan)

Başbakanımız diyor ki Aksa’nın sözleşmesi bittiğinde yenilenmeyecek. Bir bildiği var diye saygı duyuyorum.

Ama iddia ediyorum ki o gün geldiğinde iptal edemeyecekler..

Yok madem söyledik yapmak zorundayız denirse hazırlanın elektriksiz günlere...Yalnız bilinmesi ve unutulmaması gereken bir tek gerçek var vatandaşın elektriğe ödediği para gerisi vatandaşa detay olarak geliyor.

Ben yapılacak sözü çok duydum bugüne kadar bizi idare edenlerden...Ama çoğunun da yapılmadığına çok da tanık oldum. Bu nedenledir ki ülkemi çok seviyorum

Saygılar

(Metin Delideniz)

KKTC tanınmasa da, kimse takmasa da, Devlet ritüellerini, bürokrasiyi çok seviyoruz, Hisarın üstünden karşı binaya arabalar ve güneş gözlüklü korumalarla geçen Cumhurbaşkanı, Bakanların, yetkililerin kapıda karşılamaları, kameralar, flaşlar patlıyor, poz vermeler, koca koca koltuk ayarlamalar falan. Bizim gibi hiyerarşi sevmeyen, egaleteryan bir toplum için gerçekten ilginç..

(Mete Hatay)

Sabah BRT’de İçişleri bakanımız Sayın Ayşegül Baybars'ı dinledim. Gerek belediyeler gerekse kamu reformu hakkında yaptığı açıklamaları samimi buldum. Umarım başarırlar:

Sadece bir not eklemek isterim: Reform, kendisinin de tam anlatamadığı gibi ( ki bu kelimeyi tam açıklamak dil bilimciler tarafından bile zorlanarak yapılmaktadır) , kelime olarak çoğumuzun dilinde ama tam tanımını bilmediğimiz terimdir... Basitçe "Yenilik" anlamında dır. Taktir edersiniz ki yenilik devamlıdır. Kısacası reform yapılan konu, takip edilmeli ve aksaklıklara anında müdahale edilerek iyileştirmeye gidilmelidir. Yani bize reform değil "reformist düşünce" gereklidir. Yeniliği yapıp peşini bırakırsak, oluşabilecek muhtemel aksaklıklara anında müdahale edecek mekanizmayı kurmazsak, yapılan yenilik reform olmaktan çıkar, başarısızlık ve moralsizlik olarak geri gelir bizi vurur.

Kolay gelsin diyorum.

(Bülent Dizdarlı)