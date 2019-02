Avcılığa Yeni Düzenleme: Ülkemizde kendi sonunu getirmekte olan etkinliklerden biri de avcılıktır. Bir nevi intiharı ya da harakiriyi yaşamakta olan bu etkinliğin olumsuz özelliği "av hayvanı" diye nitelenen canlı doğa zenginliklerimizi denetimden yoksun bir paranoyayla yok etmekte olmasıdır... Uzman çevrecilerin de altını çizdiği gibi birkaç yılın içinde artık ülkemizde avcılık diye birşey kalmayacak, çünkü vurulabilecek hayvan türleri de kalmadı...O türler öylesine acımasızca ve sorumsuzca tüketilmektedirler ki... hem de hepimizin gözleri önünde!.. Nüfusumuza oranla çok sayıda avcının tümü etkinliklerinde belirlenen mevsimlerle sınırlı kalmıyor. Yasak mevsimlerde de yaban hayatın hayvancıklarına kıymakta olanlara da tanıklık ediyoruz. Besbelli yasalarımız caydırıcılıktan uzak... Bu durumlar bir doğa ve çevre faciası olarak hep gündemdeyken şimdi yeni bir gelişmeyle yüzleştik.... Avcılar ile çevrecilerin üzerinde görüş birliğine vardığı "Av ve Avla İlgili Yaban hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı", bu işe yeni bir disiplin ve kültür getireceği izlenimi yaratıyor. Avcılara sosyal medya kısıtlaması getirilmesinin ise bu tasarının en dikkate değer hükümlerinden biri olarak altını çizerim.. Bu hükme göre tasarının yasallaşması halinde sosyal medyada vurulmuş av hayvanı fotoğrafları yayımlanamayacak... Şahsımın bu konudaki duruşunu açıklamam gerekirse şunu derim: Ateşli ve ateşsiz atıcılık sporunun karşısında değilim. Ama atışların canlı hedeflere yapılmasını asla kabul edemem ve içselleştiremem...

(Ahmet Tolgay)

Sayın Akıncı Anastasiadis'ten "netlik beklerken" yapacak o kadar çok şey varki. Ahhh bir adım atmaya başlasak!!! Arkası gelir ve kendinizi tarihe; sadece arada bir "diklenen" lider olarak değil, Barış için sonuna kadar mücadele etmiş bir lider olarak yazdırırsınız. Bu da benden size naçizane bir dost önerisi olsun: Maronit köyleri aynen bekliyor, Apostolos Andreas Meydanı halen Bülent Ecevit Meydanı olarak duruyor. Bir düşünün orayı ziyaret eden binlerce turist ve Rumlar bunu nasıl karşılıyorlar. 1974'teki yağmadan kurtarılmış 7,600 ikon ambarlarda "şöyle böyle" bir şekilde koruma altında tutuluyor; Maraş'ın 1974 yağmasından kurtarılmış sanat eserleri AKM altında çürüyor; Maraş artık "bargain değil burden" vaziyette; "loss of use" yazar her dakika. Kertenkelelerden koskoca şehiri kurtarmak ve sahiplerine iade etmek için Anastasiadis'den netlik beklemeye gerek yok. Ve buna benze tek taraflı yapılacak dünya kadar adım ve adımcık sizi bekliyor. Boş verin Anastasiadis'in taktik ve manevralarını; bu adımları atmaya başlayın bakalım, o arkanızdan nasıl koşturarak gelecek. Göreceksiniz. Gelmezse de bu atacağınız adımların size ne zararı olacak? Barışa sonuna kadar hizmet eden lider olarak tarihe not edilmeniz haricinde. O zaman dik durmanın da anlamı olacak...

(Mete Hatay)

Özdil Bey'in KIBTEK'in yeni santral yatırımı yapması gerektiğiyle ilgili herhangi bir açıklamasını duyan var mı? Tam aksi buna karşı çıkarak hayati derecede öneme sahip son bir yılı aşkın süreyi, TC'den kablo ve yenilenebilir enerji diyerek harcayan kendisi değil mi? Olası yetmezlik durumunda, AKSA'nın limanda bekleyen santralini bile içeri sokmayı düşünüp bunu dillendirdiği halde, neden KIBTEK'in yeni santral yatırımı yapmasına hep karşı çıktı? Bu karşı çıkışı, zaman zaman kamuoyuna da yansıdı. Puant tüketim, ekonomik kriz dönemleri hariç her yıl % 4-5 artış gösterirken, santral yatırımının gereksiz ve/veya acil olmadığını destekleyebilmek için puant tüketimdeki yıllık artış oranını % 1-1,5 olarak açıklamadı mı? Eldeki tüm verilerle "uyumsuz" olup hayal tacirliği yapan maalesef Özdil Bey'in kendisi. İhaleye çıkılması için Merkezi İhale Komisyonu'na gönderilen ve geçen hafta ihaleye çıkılmış olması gereken santrallerin ihale şartnamesi şimdi nerede? İhaleye çıkılmaması talimatını kim verdi? Not edin bu yazılanları ve elektrik arzında bu yaz yaşanacak sıkıntının sorumlusunu başka yerde aramayın! Bizzat Özdil Bey'in kendisi ve halen onu bu görevde tutanlar olacak!

(Tuluy Kalyoncu)

İcraatları ile başarılı olamayan siyasetçiler mağduru oynayarak başarılı olmaya çalışırlar .

(Serkan Özalan)

Kamu reformu meclise geldi ya, sendikalar (sağcısı-solcusu) gene tek bir ağız "İSTEMEYİK!" Umarım hükümet gerçek anlamda bu reformu kuşa çevirmeden(!) küçük zümreleri değil, HALKı düşünerek geçirmeyi başarır..

(Aytuğ Türkkan)