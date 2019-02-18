ÖVÜNDÜKLERİ ŞEYE BAK! Hastalara bakmak sağlık servislerinin görevi iken onlar hastalar için ayrı ve sertifikalı refakatçi yetiştirmekle övünüyorlar. Bu refakatçilerin parasını kim ödeyecek? Gündelik kaç para? Sosyal Sigorta emeklisi bir yaşlı insan bu parayı nereden bulacak? Bakanların yanıt vermesi gereken ESAS SORULAR bunlardır.

(Hasan Erçakıca)

Şimdi gündemde Kıb-Tek’in Başkanı var ya, “hükümet görevden alıyor”, diye. Sahi göreve kim, nasıl, niçin getirmişti?

Ve acaba yurttaşın “ucuz elektrik enerjisi

kullanımı” için niye kimseler greve gitmemiş, çok daha yüksek bir enerjiyle hizmet kalitesinin artırılması gündeme gelmemişti.

Bu sabah, solcu değerlerinden hiç şüphe duymadığım bir dostum, “bir başına yaşayan anama 900 lira elektrik faturası geldi ve bu kurumun nesi bizimdir” diye sorunca, gördüm ki, sokağın nabzı başka bir yerden atıyor.

Pek çok toplumsal kurumda aslında bağlamından kopartılmış bir “bizim” hali vardır, o “bizim” kelimesi genelde kurumun çalışanlarını anlatır ve “toplumun bütünü” gibi bir şemsiyenin altına toplanır; oysa ilk sağnaka çoğumuz ıslanırken, “bazıları” kendini korumayı başarır; toplumun yarattığı değerlerin topluma hizmet kalitesi üzerinden konuşulmasına ise gündemde pek yer kalmaz, sesler genelde sürüklenir!

Mertkan Hamit’i okudum ve bunları da paylaşmak istedim.

Okuyunuz!

Biraz daha içerikli tartışalım, sloganlara ya da hezeyanlara hapsolmadan...

İki sorusu var Mertkan’ın, bu sorulara birlikte yanıt arayalım:

• KIB-TEK hangi sebepten “bizim” , “halkın” kurumudur?

• KIB-TEK kamusal bir iştirak olarak devam edebilmesi için “tekel” olarak kalmak zorunda mıdır?

(Cenk Mutluyakalı)

Sermayedarların karına kar katması için artık çocuklarımızı kurban vermeye başladığımız gerçeği ortadayken; hala hiçbir adım atmadan hükümet koltuklarında oturanlar yaratılan sefaletin esas sorumlularıdırlar.

Bağımsızlık Yolu bizi karları için gözden çıkarılabilecek nesneler olarak gören sermayedarlar ve onların işbirlikçisi hükümet partilerine karşı; başta emekçiler olmak üzere tüm halkımızı örgütlü ve bilinçli bir mücadeleye davet eder. Bu düzeni biz kurmadık, bozacak olan biziz!

– Sendikasız işçi çalıştırmak yasaklansın

– Ücretsiz eğitim, ücretsiz sağlık

– Yoksulluk kader olamaz

(Salih Erşangil)

Bugüne kadar, gelmiş geçmiş tüm hükümetler mevcut yasayı uygulamadıkları ve sabıkalı olduklarını bildikleri halde gece kulübü işletmecilerine sorgusuz sualsiz izin verdikleri için bugün birileri bu kadar pervasızca davranabiliyor...

Onların bu cesareti bulmasında gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin payı var...

Sırf bir bakan çıkıpta bu böyle geldi fakat böyle gitmez dediği ve bu arı kovanına çomak soktuğu için, kadınları pazarlayamayanlar kuduruyor...

Kimsenin yanına kalmaz umarım yaptıkları. Hem suçlu hem güçlü dedikleri böyle birşey olsa gerek...

(Ahmet Vamık)

Ülke çoktan dingonun hanına dönmüş ve zamanla çeşit çeşit statükolarla yapılandırılmış.Tabii ki kökleşmiş, alışılagelmiş bir düzeni değiştirmeye veya düzeltmeye çalışmak,birilerini rahatsız eder ve bazı bedeller ödenmeye başlar.Mevcut düzenden beslenen adama çeşmeyi kapattığınız anda da linç kültürü vuku bulur.Linç girişimi her kime yapılırsa yapılsın kabul edilebilecek bir durum değildir.Nasıl ki Afrika Gazetesine yapılan ,herkesin gözü önündeki linç rezaletini engellemeyen ,sonrasında da bilinen suçluları yakalamayan zihniyetler gibi.Ve birilerine meydanı boş bırakıp ,birilerine de bırakmamak gibi.

Gelelim bugüne dostlar. Bugün Dışışleri Bakanımız değerli dost Kudret Özersay'a ve Halkın Partisi vekillerine yapılan saldırıyı kınarken ,geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.Umarım suçlular gereken caydırıcı cezaları alır.Ve bu ülkede hangi fikirde olursa olsun herkesin ,merhum Ahmet Kaya'nın "İnanca saygı, düşünceye özgürlük" prensibi doğrultusunda hareket etmesini temenni ederim...

(Ahmet Ersöz)