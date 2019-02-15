Yabancı uyruklu işçiler için İşverenler, İşçi adına kendisi %5 prim yatırıyor. O kanaatteyim ki uygulama yanlıştır. Tüzükte "her yabancı uyruklu işçi için kesilen%5 oranındaki " Yerli İstihdamına Katkı Primleri" ifadesi geçer. Eğer kesilen prim ise, kesinlikle işçiden kesilmelidir. 34/1993 sayılı İhtiyat Sandığı Yasası işçiden kesileni prim diye tanımlanır. Kısaca Teşvik Fonuna yapılan %5 yatırımı, işveren kesesinden değil, işçiden kesip yatıracak.

(Hüseyin Garip)

Emekçilerin alın terinden çalınmış, onların ve çocuklarının emeğinden gasp edilmiş bir para ile kendi vatandaşlarının maaşını arttırmayı ve sendikalaşma sağlamayı hesap edebiliyorlar.

(Suna Erden)

Bence Selma Eylem'in konuşmasının en ilginç noktası, Türkiye'den kaynaklandığını söylediği olumsuzlukları sıraladıktan ve kuzeydeki Kıbrıslı Türklerin biçare durumunun resmini çizdikten sonra hem AB'ye, hem BM'ye hem de Anastasiadis'e fırça çekip bu "çaresiz inim inim inleyen" Kıbrıslı Türklerin eşitliğinin olmazsa olmaz olduğunu söylemesi ve muhakkak kabul edilmesini istemesi ve 1974 askeri müdahalesinden doğan iki bölgeliliği de şiddetle savunmasıydı.

(Mete Hatay)

Sarı yeleklerinizi giysenize: Anastasiadis Rejimi'nden Mari'de askeri üs kurma şansını elde eden Fransa, Doğu Akdeniz'in emperyal güçlerinden biri haline geliyor... Kafasını "Türkiye'nin işgali" saçmalığına takıp Türk askerinin Kıbrıs'tan gitmesini isteyen o sözde sol gerçekten sol olsaydı, sarı yeleklerini giyip Fransa'ya karşı Kıbrıs'ta eylemlere girişirdi.

(Ahmet Tolgay)

Bugün Askerlik değişiklik Yasası için meclisteydik, bu değişiklik ile vicdani ret hakkının yasal bir zemine kavuşacağını umut ediyoruz. Bugün yasanın ilk genel görüşmesi yapıldı, GKK, Başsavcılık, İnsan Hakları Vakfı ve Kıbrıs'ta vicdani ret inisiyatifi genel görüşlerini ortaya koydu, madde madde görüşülmesi yapılmadı... İlk toplantıdan yorum yapmak doğru değil, görüşmeler sürecek, kendi payıma bugüne dair söyleyeceğim, büyük usta Nazım Hikmet’in ‘Kararmasın yeter ki/Sol memenin altındaki cevahir' öğüdüne sıkı sıkıya bağlı cevahiri karartmadan, gülümseyerek, umudumuzu koruyarak, iyimserlikle yola devam ediyoruz, süreç tamamlandığında bütüncül değerlendirme yaparız…

(Murat Kanatlı)