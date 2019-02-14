AKM'nin altında istiflenmiş ve çoğu Maraş'ta yapılan talandan kurtarılmış bazı sanat eserlerinin olduğu biliniyor. Bunların kataloğu ve listesi var mı? Hangi ünlü ressamların tabloları burada duruyor? Hükümet veya Cumhurbaşkanlığı'nın "iyi niyet" çerçevesinde bunlara el atmaya niyeti var mı acaba? Yoksa bitmeyen koskoca bir "pazarlık" haline gelmiş kapsamlı çözüme kadar rehin mi tutulacaklar? Yetkililerin takındığı bu tuhaf sessizlik niye? Bize gelen duyumlara göre Xanthos Hadjisoteriou, Georgiou gibi Mağusalı bazı ünlü ressamların eserleri buralarda tutulmakta. Xantos'un Maraş'daki evi hem galeri, hem de atölye olarak kullanılmaktaydı. Buradaki eserlerin çoğu 1970'lerde savaştan sonra kurulan "Ganimet ambarlarında" yok pahasına satışa çıkartılmışlardı. Neyse umarız bu konuda bir açıklama yapılır ve bu eserlerin akıbetini öğreniriz..

(Mete Hatay)

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'nin kurucularından ve bu en köklü örgütümzün ilk başkanı, eğitimci ve Kurucu Meclis üyesi Hüseyin Gültekin ağabeyimizi kaybedeli tam 7 yıl oldu... Onu ölüm yıl dönümünde saygı ve sevgiyle anarken, bu adada ayak basmadığı tek karış toprak bırakmayarak halkına ve ülkesine gerek öğretmen ve gerekse örgütleyici bir çiftçi olarak yaptığı paha biçilmez hizmetleri minnetle anarım... Ülkesine ve halkına borcunu cömertçe ödemiş, rol model alınması, kimliği ve yaptıkları ders kitaplarımıza konu olması gereken bir yurtseverimizdir o.. Sevenleri ona "Amca" derlerdi.. Ruhun şad olsun Amca.

(Ahmet Tolgay)

Salı akşamı ara bölgede düzenlenen “FEDERASYON PANELİ”nde, Anastasiades’in Rum katılımcılar önünde ciddi biçimde sorgulanması, Crans Montana başarısızlığına ilişkin olarak kimsenin Kıbrıs Türk toplumunu ve Sayın Akıncı’yı suçlamaması, bana 2004’leri anımsattı.

Uluslararası toplum, BM Güvenlik Konseyi; hep bizleri, hep Sayın Denktaş’ı “çözümsüzlüğün nedeni” olarak göstermiyor muydu?

Şimdi artık; Rum toplumu da, başlarda “çözümcü” diye kendisini pazarlayan bir liderin (Anastasiades) kabul ettiği uzlaşmaları bile sonradan nasıl reddettiğini, çözümün önündeki gerçek engelin kim olduğunu görmeye başladı. En azından bunu panellerde eskiden hiç görmediğimiz ölçüde tartışmaya başladı.

"Federasyon Paneli"nde ERHÜRMAN harika bir federasyon dersi verdi. "Suçlama Oyunu"na takılmadan, aman "dengeli olayım" aman iki llidere eşit mesafede olayım, zafiyetine düşmeden cesurca Crans Montana'yı anlattı ve bu işleri kimin bozduğunu korkusuzca işaret etti. Erhürman'ın klasik ve romantik "çözümcü"lerin "dengeli" tavırlarının tersine yaptığı gerçekçi değerlendirmeleri çok beğendiğimi, alkışladığımı tüm dostlarımın bilmesini istiyorum..

(Hasan Kahvecioğlu)