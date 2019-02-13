Devlete ve çalışanına karşı mükellefiyetlerini yerine getiren özel sektör işletmelerin yararına olan tüzüğe karşı çıkıldıkça emekçinin ne kadar sömürüldüğünün deklaresi olarak algılıyorum yaşadıklarımızı.

Üzülerek görüyorum ki, işverenler ve ekonomik örgütler yanında, hemen hemen tüm siyasi partiler ve sendikaların büyük çoğunluğu özel sektör çalışanlarını umursamıyor.

(Emin Akkor)

Ankara yolcuları : Bu sabahın haberlerine göre Başbakan Ankara'ya gidiyor. Aslında bu haberi çoktandır bekliyorduk. Ama bu ziyaretin Kamu Denetçisi'nin (Ombudsman) daveti ile yapılacak olması ne anlama gidiyor?

Başbakan, Türkiye yetkilileri mali sorunları ve bu sorunların aşılması için gerekli anlaşmaları görüşmeyecek mi yani?

(Hasan Erçakıca)

Hani derler ya Barış....Barış hemen şimdi diye....Sakın inanmayın ...Bu adada çıkarı olanlar asla Barış olmasını istemezler.ABD,Avrupa ülkeleri,İsrail,Rusya ve diğerleri hep kendi çıkarlarını düşünürler.Statüko dediğimiz bugünün düzeninin devamı herkesin işine gelir.Türkiye ve Yunanistan ile hesapları olanlar bilerek ve isteyerek Kıbrıs meselesini koz olarak kullanırlar.Elbette Türkiye ve Yunanistan da bunu biliyor.Bildikleri için onlarda kendi çıkarları için mücadele veriyor.Kıbrıs Rum tarafı da bunu bilerek hareket ediyor.Ne yazık ki durum bizde farklıdır.Bunu görmeyen siyaset yoksunları ve piyonluk yapanlar tutturmuşlar bir Barış masalıdır gidiyor.Oysa bunu görüp kendi çıkarlarımız için hareket etmeliyiz.Çıkarlarımızı korumak için de Türkiye ile beraber hareket etmek zorunda olduğumuzu anlamamız gerekir.Varlığımızın tek teminatı Güçlü bir Türkiye sayesinde olduğunu anlamamız gerekir.Umarım deve kuşu gibi başlarını kuma gömenler artık uyanırlar.

(Sümer Şehitoğlu)

ÇOK ACI: Kısa süre içinde ortak kader: Gazimağusa'da yürüyerek hastaneye giden 56 yaşındaki kadın da, Lefkoşa'da hastaneye yürüyerek giden 27 yaşındaki kadın da ancak morg bölümlerinden çıkabildiler... Sağlık hep odak noktamız...Bu arada sağlımızı ihmal ettiğimiz ve hekime son anda başvurmamız gibi bir toplumsal eğilimimiz olduğunu göz önünde bulundurmalı..

(Ahmet Tolgay)

Türkiye, batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine 4 şehitine ağlıyor. Peki ama 1970 yılında üretilen, Vietnam savaşında bile kullanılan, birçok ülke gibi ABD’nin de kullanımdan çıkarttığı, UH-1 isimli uçan tabutların tedavülden kaldırılması neden düşünülmüyor? 97 defa yeri öpen ve vatan evlatlarına mezar olan bu dinazorlar devrinden kalma tabutların üzerine çizgi çekecek bir babayiğit yokmu? 4 askerimiz şehit oldu. Daha kaçının UH-1’ler yüzünden şehit olacağı ise meçhul. Şehitlere Tanrıdan rahmet diler, Türkiyenin başı sağolsun derim.

(Taner Ulutaş)