Göç yasası denilen konuya ilişkin her gün yeni bir eylem yaşanıyor... Sanki da bu arkadaşlar işe girerken koşulları bilmiyorlar! Yani bu arkadaşlar işe girerken her şeyi kabul ediyor da, işe girdikten sonra mı akıllarına "eşit işe, eşit maaş" geliyor! YETER artık yahu!

(Aytuğ Türkkan)

Herhangi bir talep olmaksızın,tamamen içinizden gelerek,her gördüğünüzde birilerine, imkanlarınız dahilinde birşeyler veriyorsunuz.Gün geliyor elinizdeki o imkanlar ortadan kalkıyor ve veremiyorsunuz. Veremediğiniz için de bu kişiler araya mesafe koyup uzaklaşıyor.İki üç günde bir sizi arayanların, bir anda sesi soluğu kesiliyor.Bir de olaya diğer açıdan bakalım. Verseniz de vermeseniz de ,bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda bazı kişiler de her zaman yanınızda olmaya devam ediyor.Gerçek dostluğun tarifi de bu olsa gerek.Bugün bana derdini döken eski bir dostumun anlattıklarına dayanarak , aslında hepimizin yaşadığı bu dramayı özetledim.Ve aklıma birden ,yıllar evvel, Enver Davulcu'nun Nostalji Bar'ında, sirkeli Tenten çipsiyle biramı yudumlarken, "Burda herşey sahte dostum, gülümsemeler bile" şarkısını okuyan Fırat Derat geldi.Kaç sene geçmiş ki o yıllardan.İstisnai dostluklar haricinde, herşeyin tiyatro oyunundaki roller gibi sürüp gittiğini görememek pek mümkün değil sanki...

(Ahmet Ersöz)

Ve taş devrinden sonra doğal olarak Tunç devri geldi. Üçlü kararnamelerle atanmış zeka küpleri, akıl gumgumaları, supermanler de bize sonradan yürürlükten kaldırılan Merkez bankası yasasını yaptılar ve dediler ki

58. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak:

(2) Faiz Yasası yürürlükten kaldırılır.

(Faiz yasası diye atıf edilen Fasıl 150 faizi %9’la tahdit eden yasa)

Neyi kaldırdığımızı bilemediğimiz için sonradan kaldırdığımızın üzerine oturdulduk.

(Hüseyin Garip)

Beceriksizliğimizin utanç verici tablosu: TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, 2018 ekonomik göstergeler raporunu yayımladı. Bu raporun ortaya koyduğu çok acı tabloya göre, Anavatan Türkiye'nin KKTC'ye yaptığı hibelerin yalnızca yüzde 12.5'i proje kapsamında gerçekleşti. Bu şu demektir: Anavatan Türkiye'nin hiç karşılık beklemeden tamamen hibe niteliğinde bize tahsis ettiği milyarlık kaynağı kullanabilme becerisinden yoksunuz. Projeler üretemiyoruz, projeler üretebilecek beyinleri devlet ve belediye kadrolarına alamıyoruz.. Partizan ve ideolojik popülizm, bizi yedi bitirdi, tüketti... Kalkınmamız, esenlenmemiz ve dağılıp - dökülmekten kurtulabilmemiz adına Türkiyeli vergi yükümlülerinin cebinden oluşturulan hibe kaynaklar, hiç değerlendirilmeden geriye dönüyor. Bize gülüyorlar ve acıyorlar...İdari beceriksizlikler, ülkeye ve halka karşı korkunç bir ihanete dönüştü. Bizi silkeleyip doğru yola sokacak vizyon sahibi, yurtsever ve çalışkan siyasi liderlere ve onların bilinçli kadrolarına ihtiyacımız var.

(Ahmet Tolgay)

Bir haftada 62 kaza oldu 2 ölü 29 yaralı milyarlarca lira zarar. Her şeyde sınıfta kaldığımız gibi trafikte de sınıfta kaldık KKTC olarak.

(Bilal Dericioğlu)