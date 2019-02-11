Kıbrıslı Türklerin bazıları nasıl hala daha 50-60 sene öncesinin Rumcasını konuşuyorlarsa, bazı Rumlar da 50-60 sene öncesinin Türkçesini konuşuyorlar ve kullandıkları bazı kelimeler bizim gündelik konuşma dilimizden düşmüş vaziyette. Üç beş yıl önce, kuzeyde rastladığım yaşlı bir Rum bana aksanlı bir Türkçe'yle nerede "meme zembili" bulabilirim diye sormuştu. Meğer adam eşine "sütyen" arıyordu.

(Mete Hatay)

Dörtlü koalisyonun bana göre yaptığı en iyi icraat olan bu projenin önüne yine koalisyondan birileri takoz koyuyor ve süreci geciktiriyorlarsa bunu nasıl yorumlamak gerekir? Kafalarda birçok soru birikiyor ama muhtemel yanıtları beni ürkütüyor.

Umarım kabine görüş birliğine vararak hem daralan piyasaya az da olsa merhem olma potansiyeli olacak bu tüzüğü onaylar. Hem de dar gelirli bazı çalışanların nefes almasına katkı sağlar. Ve böylelikle yeni işyerlerinin de sisteme girmesinin yolu açılır.

(Emin Akkor)



Şaşkınım!

Bu ülke yurttaşı özel sektör emekçisine “maaş desteği” sağlanacak diye mutsuz olan bir Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı, bir muhalefet var.

Çünkü “maaş desteği” için “toplu sözleşme” şartı var.

İyi de sendikalaşmak zaten şu anda da tüm çalışanların yasal hakkı!

Maaş desteği olmasa da!

İşvereni “örgütleyen” bir kurumun başkanı “örgütlenme”ye karşı!

“Teşvik” uygulamasına karşı çıkanlar senelerdir teşvik alıyorlar.

İşçinin gözlerinin içine hangi yüzle bakacaksınız sahi?

Bu insanlar geçinemiyor.

Anlıyorsunuz değil mi?

Ge-çi-ne-mi-yor!

(Cenk Mutluyakalı)

Özel Sektörde sendikalaşmaya "çekincelerimiz var veya kategorik olarak ret" deyenleri, günü geldiğinde özel sektör çalışanları da kategorik olarak red edecek! Hakikaten mantığım almıyor bu insanların kafasındaki çifte standartı ve bunu ifade ederken yüzlerinin hiç kızarmamasını!!!!!! Yoksa sendikalaşmaya tümden mi allerjiniz var??? Elinizden gelse hepsini kapatırsınız belki de, değil?! O yüzden yabancı uyruklu işçi sınırlamasına da garşı çıkarsınız? Gurbetçiler nasıl olsa ses çıkaramaz, geberilmiş eşek gibi çalıştırırsınız boğaz tokluğuna fırsattan istifade, değil?!

Top of Form



(Alev Şensoy)

Bu destekle özel sektördeki emekçiler biraz olsun rahatlayacak. Ama homurtular yūkselmeye başladı bile. Bu işe karşı çıkanların kimler olduğuna iyi bakın, özel sektörde sendikalaşmayı istemeyen emeği sömūren halk dūşmanlarını göreceksiniz. Bakan Çeler'e en sert tepkiyi gösteren KTTO Başkanı krizin devam ettiğini ve krizi en az zayiatla atlatma çabası içinde olmamız gerektiğini söyledi. Kriz sadece iş çevrelerini mi etkiler? Ūstelik 2 yıl işverene de destek olunacak ve çalışanın yatırımlarını devlet yapacak. Ama bu efendinin korkusu özel sektör için sendikalaşma yolunun açılacak olmasıdır. Bu halk tūm engellemelere rağmen insanca yaşayacağı koşullara birgūn mutlaka ulaşacak.

(Gökhan Öztürk)



Aslında yaşadığımız bir normalleşme sürecidir. Geç kalan bir normalleşme. İşçi sendikaları yöneticileri, sabırla, öfkelenmeden, iş dünyası sabırla, öfkelemeden adım adım süreci ilerletmeli. Bu süreçte “güç devşirmeye” Çalışkanlara inat, Zeki Çeler; sabırla tarafları bir araya getirmeli. Kamu sendikaları buyurgan açıklamamdan uzak durmalı. Taraflar tartışarak hızlı ilerlemeli. Tek bir cümle; “Bu iş yerinde devletin iş yasası uygulanır” normalleşmek için yeterli...

(Hüseyin Ekmekçi)