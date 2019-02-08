Kuzey Kıbrıs'ta her şeyi belirsiz kılmak veya tutmak bir taktik halidir. Bilgiyi çıkartılan toz dumanla görünmez kılmak, mağdurla mağruru, sapla samanın karıştırılmasına neden olur. Örneğin nüfusun bilinmemesi yıllardır terketmeden kaçtığımızı saklayabilir. 165 bin unit evin kimlere ait olduğunu öğrenmek, bazı siyasi söylemleri etkileyebilir. Statistik Kurumu yasasının sonuna gelinmiş. Dur bakalım statüko buna nasıl çomak sokacak gene?

(Mete Hatay)

Kargo ile uyuşturucu gelir memlekete şahıs tutuksuz yargılanır bildiğimiz zehir taciri insan diğer taraftan cinayete vahşete psikolog tanıklık eder neredeyse beraat edecek katil, diğer taraftan adamın biri gelir 8 el ateş eder adamı vurur ben korkutmak için vurdum diyor. Haa bu taraftan 100 TL 300 Tl mazbatasını ödeyemeyen kelepçeli yargıcın karşına çıkar. Allahımdan dilerim bir diktatör gelsin adaya assın kessin yaksın yıksın da göreyim bu adaleti.

(Bilal Dericioğlu)

Zamlar ve tükenen umutlar.

Sanırım bulunduğumuz coğrafyada çok uzun bir süre daha ekonomik krizlerle yaşmaya devam edeceğiz

Bir krizi yönetmek, gelirleri artırmak, ülke insanin bu krizden çıkması için yapılması gereken yüzlerce şey varken, umutla beklenen değişim aslında yerini, gelenin gidenden daha kötü olduğunu, gelenin gideni arattığı gerçeğine bırakıyor yerini.

Gerçek maalesef bu. Çoğunluğunu genç insanların oluşturduğu bu hükümet ve yönetim anlayışı da geçmişten farklı değil...

İyi insan olmak, bir ülke yönetebilme yeteneğiniz olduğunu göstermez...

Lider olmak başka birşey....

Ama sanırım beklenen değişim umutları artık bitmiştir. Hatta, artık eminim...

Ama en kötüsü, popülizmin doruklara çıktığı ve gelecek seçim kaygılarının başladığı bu dönmede ...

Fatura iş insanlarına çalışana ve bu ülkenin geleceğinde umudu olanlara kesiliyor.

Umudu, öldürdünüz beyler, artık konuşacak birşey de kalmadı...

(Esin Esmen)

Gene şimdi birileri kızacak ama bu KIBTEK eğer gene tarife artışı yaparsa... Neysa gerisini yazmayım. Borçları boyunu aşmış bir kurumda yeni yapılan TİS ile çalışana ekstra menfaat sağlama nedir Allah aşkına? Bu KA değeri adı altında çalışana verilen 1400 TL'ye varan ekstra ücreti bu toplum daha ne kadar ödeyecek? Ekonomi Bakanı nasıl olur da orası çiftlik gibi yönetilirken hala "zam gelebilir" diyecek cesareti bulabilir? Kabine üyelerine sesleniyorum, birileri bunlara "dur" desin artık!!!

(Aytuğ Türkkan)

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından emekli subayların büyük bir çoğunluğu siyaseten hep sol tandanslı partileri tercih ederken ... Astsubaylıktan emekli olan komutanların büyük bir kısmı sağ tandanslı partileri tercih ediyorlar.

Kanımca Bu bir doktora tez konusudur...

Bu her zaman ilgimi de çekmiştir...

Mutlaka araştırılmalısı gereken bir konudur. Sonucunu da çok merak ediyorum.

Not ;istisnalar kaideyi bozmaz.

(Latif Akça)