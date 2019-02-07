YDP’nin basın toplantısını baştan sona titizlikle dinleyip, mimikler ve ses tonlarına bakarak, son seçimlerde Halkın Partisi’ne oy veren seçmene göz dikildiği şeklinde edindiğim kanaatimi güçlendirecek örnekleri içeren makalem...

Şarkı eşliğinde gösterilen gazete manşetleri yanında Utku Karsu’nun zamlarla ilgili karikatürlerine de yer verilmesini şaşkınlıkla izlerken, her karikatür gösterilirken partililerin yüzündeki gülümsemenin arttığını not etmeden geçemezdim.

Bir eserini beğenmedikleri kişiyi linç etme girişiminde bulunan bir kitle, daha sonra onun eserlerini kendi argümanını güçlendirmek için kullanabiliyor. Bunu da gördük.

(Emin Akkor)

Kendinizden başka hiç kimse sizi özne yapamaz. Özne olmak için de elbette birşey yapıyor olmalısınız. Özne veya fail olmak aynı zamanda sorumluluk almak veya sorumluluk altında kalmak demek değil midir?

(Hasan Erçakıca)

Lütfen çevreyle de ilgilenin sayın bakan: Turizm ve Çevre Bakanımız Fikri Ataoğlu, "Turizmde dünya ile yarışıyoruz" iddiasında. Peki çevre konusundaki yarışın neresindeyiz acaba? Bir de onu açıklasa ya!..Gittikçe büyüyen, felaket ve rezil bir çevre ortasında sözüm ona turizm yapıyoruz... Lüks kumarhane otellerinin düzenli ve organize şekilde, çok önceden kapatılmış uçak koltuklarında ülkeye taşımakta oldukları turistlerin sayısını da başarı hanemize yazıyoruz, ne güzel!..."Her şey dahil" konseptli dev otellerin kumarcı müşterileri zaten keyif yaptıkları otellerden dışarı çıkıp çevre rezilliğimizle yüzleşmiyorlar... Ülkemize kumar amaçlı gelmeyen turistler ise çevre rezilliğinin ortasında şaşkınlık yaşamakla kalmıyorlar, kazık fiyatlarla ürkütülüyorlar, rötarlı ve saygısız uçuş düzenleriyle perişan ediliyorlar... Lütfen çevreyle ve o çevrede şaşkına dönen turistlerle de ilgilenin sayın bakan!.. Çünkü çevrenin de sorumlusunuz aynı zamanda...

(Ahmet Tolgay)

Bu UBP’liler kadar kafası karışık parti yoktur. Barış isteriz dersek, hemen bağıra çağıra "barış harekatı yaptık, TC askeri bizim güvenliğimizi sağlar, adaya 74te barış geldi" derler, vicdani ret hakkını isterdik dersak "ne hakkı, savaş var, bizi kim koruyacak" derler, karar verin, adada barış var yoksa savaş?! Koruyucunuz var, yoksa yok?! Savaş varsa, o dediğiniz "mutlu barış harekatı" başarısız mı oldu demek istersiniz? Kim koruyacak derseniz, o zaman TC ordusu burda boşuna durmasın, çekilsin, zaten biz da lüzümü yok diyoruz, TC ordusu koruma sağlayamıyor diyoruz, tıpkı sizin şimdi dediğiniz gibi, yoksa siz dün koruma mı sağlar derdiniz? Yok onda hem fikir değiliz . :)Nedir dediğiniz bi anlatın bize da anlayalım.

(Murat Kanatlı)

Daha 1 hafta önce TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC ziyaretinde hem Sayın Bakan Çavuşoğlu hem de Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından güney ve kuzey arasında müzakere başlar mı başlamaz mı hususunda çok net açıklamalar yapıldı. Henüz 1 hafta geçmesine rağmen Anastasiadis ve Akıncı buluşması netleşti ve gündemde müzakere var. Bir haftada ne değişti?

(Polat Alper)

Maliye, vatandaşıyla ile barışmayı düşünüyor. Bunun için bir yasa tasarısı hazırladı. Bu defa Matrah artırımında gönüllülük esas alınıyor. Bir başka deyişe “ ne kadar çaldığını sen beyan et” diyor tasarı.

Ancak kötü tarafı matrah artırımı ile incelemeden kurtulamazsın. Yedi yıl içinde bir gece anzısın gelebilirim. Seni inceler, ucuz tarifeden ödediklerin dışında kalanlardan normal vergimi yine alırım.

Madem incelemeden korunma zırhım olmayacak,

Bu ateşten gömleği niye giyeyim?

(Hüseyin Garip)