Bir yurtsever arkadaşımız, sosyal medyada fotoğraflarla teşhirde bulunarak "bayrak kaldıran kaldırana" sitemini yaptı... Teşhirinde de, siteminde de haklıdır... Bu devletin milli sembollerini kabul ettikleri ziyaretçilerine göre oradan oraya dama taşı gibi oynatma hakkını kendinde görenler, bu devletin makamlarında hak iddia edemezler....Samimi olsunlar: ya yüksek makamları kendilerine emanet edilen bu devletin yetkilisidirler, ya da hiç değildirler...İkisinin ortası olmaz!...

(Ahmet Tolgay)

Anastasiadis, artık, “diğer taraf” dediklerinde, “sadece Kıbrıs Türk tarafından bahsetmediklerini; Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması konusunda önemli bir rol oynayan Türkiye'den de bahsettiklerini” açıklayarak Türkiye’ye ayrı bir rol yüklemeye çalışıyor. Türk tarafındaki farklılıklar da onun bu tutumunu haklı gösteriyor.

Artık Kıbrıs sorununda üç taraf var: Rum/Yunan tarafı, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye...

Lute, Lefkoşa’dan sonra Ankara ve Atina’ya da gidecekmiş. Muhtemelen Ankara’da, Kuzey Lefkoşa’da duyduklarından farklı şeyler duyacaktır.

Şimdi durum budur.

(Hasan Erçakıca)

Memleket battı, insanlar intihar eder, bunları düşünen yok ama mecliste kürtaj kaç haftaya kadar yasaldır! Doğmayan daha önemli

(Ziya Emir)

Trafikte uzun zamandır gözlemlediğim kadarı ile KKTC ye özgü bir hastalık buldum.

Bu hastalık ilk başlarda soldan akan trafiğimizde çift şeritli yollarda kendini sağ şeritte seyir ederek belli etmeye başlıyor.

İleri evrelerde sağ şeritte ilerlerken yavaşlama hatta durma noktasına gelecek düzeylere kadar tırmanıyor.

Hastalık bu belirtilerden sonra çift şeritli yollarda iki şeridi ortalayıp seyir haline devam etmekle kronikleşiyor.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi psikiyatri bölümüne bu kronikleşen vakalar üzerine gitmeleri konusunda ricada bulunmaktayım...

(Ümit Şeyhun)