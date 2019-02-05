"Kimlik kartı"nı gösteren oy verebilmeli...

En kolayı bu!

Bunun için de bir tasarı geçti, fakat, hükümetin de onayı gerekiyor.

Avrupa Parlamentosu Kıbrıs seçimlerinden söz ediyorum, o nedenle, hükümet de Kıbrıs Cumhuriyeti tabii...

Peki onaylanmazsa?

Seçim için aslında büyük çoğunluk oy verebilir.

En az 77 bin kişi!

17 ile 20 bin arasında "adres sorunlu" isim varmış ki, bunların, başvuru yapması gerekecek, eğer, yeni bir düzenleme olmazsa...

Ve yeniden anımsatalım, son seçimde, 19 bin 894 oy bir Avrupa Parlamenteri'ni seçmeye yetmişti.

Velhasıl önemli bir 'etki kapasitesi' var, Kıbrıslı Türk oylarının, bu seçimde, yine...

Top of Form



(Cenk Mutluyakalı)

Türkiye'nin en çok okunan köşe yazarı güncelimiz, değerlerimiz ve milli davamız için milyonların okuduğu enfes bir yazı yazar, kimilerimiz ormanı görecek yerde tek ağacı görürcesine, adamın yazısında yaptığı bir tarih hatasına takar, ona demediğini bırakmaz... Sonra da kendi hallerimizde neden yapayalnız kaldığımızı sorgularız... E yapayalnız kalmak tabii ki kaderimiz olur, işte bu hoşgörüsüz kafayla...

(Ahmet Tolgay)

Geçen seçimde yaşandı, belli ki bu seçimde de yaşanacak, bu nedenle uyaralım, Avrupa Parlamentosu seçimleri merkezidir yani temel çerçeveyi Brüksel koymakta, bu nedenle seçmen ekleme çıkarma, hassas konudur, Kıbrıs Cumhuriyeti bunu Brüksel'den de gelen talimatlar çerçevesinde 2 seçimdir, yasa değişikliği ile çeşitli şekillerde düzenlemeye çalışır, otomatik seçmen kütüğüne seçmen eklemek, bir seçmenin daimi ikametgahı Avrupa ise onun iki kez listeye ekleme gibi riskleri var, Avrupa genelinde 3 gün boyunca oy kullanılacak, yani Cuma bir yerde Pazar da gelip Kıbrıs'ta oy kullanma imkanı kimsenin olmaması gerekir, bu ilk konudur. Seçmen listeleri ile ilgili yeni düzenleme geçen gün meclisten geçti, Anastasiadis imzalarsa yürürlüğe girecek, bu sorunların bir kısmını çözecek... Ama sorun tam çözülmedi. Daimi ikametgahı kuzey olanlar için seçmen listesinde yeni düzenleme de yapılmaya çalışılır. Bu ne demek? Kıbrıslı Rumların her biri tıpkı kuzeyde olduğu gibi kendilerine bildirilen sabit bir sandıkta oy kullanacak ancak daimi ikametgahı kuzey olanlar mobilize sandıkta olacak, yani kuzeydeki seçmenin sabit sandık numarası olmayacak, geçiş noktalarına en yakın sandığa gidip oy verebilecekler. Burda gene krize doğru gideriz çünkü bu geçiş noktalarındaki sandıklarda yalnızca adresi kuzey yazılanlar oy verecek, yazmayanların [neden yazmadığı başka tartışma, kim yazmadı, neden, nasıl sorularının cevabı konu dışı] sabit sandığı olacak, oraya gitmeleri gerekecek! Bundan dolayı hala daha adres düzeltmek önemlidir. Bu nedenle bilgi alışverişlerine önem verin, resmi açıklamaları takip edin. Bazı çalışmalar var, bu çalışmalar hayata geçince adres konusunda kontrol online mümkün olacak, takip edin. Bu nedenle Avrupa Parlamentosunda kim nerde nasıl oy verecek kısmı henüz tamamlanmadı, Nisan başına kadar zaman var, takipte kalın

(Murat Kanatlı)

Bu güne özel yazayım yine. Kanser hücresini vücudunda taşımış biri olarak. Çok sağlıklı görünüyor ve hiçbir şeyin yokmuş gibi işine gidip geliyorsun. Fakat nedensiz bir yorgunluk var üzerinde. Hep uyumak için. Bir şeyler ters gidiyor ama mevsimseldir, strestir, fazla temizliktir ve dir dir derken gelen uyarıyı kimse dikkate almıyor.

Düzenli kontrol olmak şart. Hele KKTC gibi bir ülkede, meyve yerine ilaç yerken.Geç kalmayın sonra herkesi üzersiniz en çok da çocuklarınızı.Onlar için yaşamaya ve mücadeleye devam. Kanser günü imiş hade hade geldiğin gibi gideceksin... Biz güçlüyüz o yüzden tüm bunlara göğüs geriyoruz. Seviliyorsunuz

(Biriçim Bengihan)