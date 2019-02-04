Kıbrıs'ta Rumların 1960'larda etnik temizlik yapmasına, nasıl Kıbrıslı Türkler, Türkiye'nin yardımıyla karşı durdularsa, 1974'ten sonra Türkiye ile birlikte kendilerine güvenli bir alan yaratma ve/veya Federasyon veya Konfederasyon yapabilmek ve iki etnik bölge yaratmak adına etnik temizlik yaptılar. 150 bin Rumu evlerini terk etmeye zorlamışlardır. Bu uğruda şiddet kullanmaktan da kaçınmamışlardır. Benim KTÖS'e katılmadığım nokta (eğer sadece Türkiye demişse) etnik temizliğin sadece Türkiye tarafından yapıldığı iddiasıdır. Bence Kıbrıslı Türkler bu trajedinin hem mağduru, hem de Türkiye ve Rumlar kadar failidirler...

(Mete Hatay)

KKTC Anayasası der ki Eğitim 15 yaşına kadar zorunlu, 18 yaşına kadar ücretsizdir..Biri bunu Çanakkale Ortaokulu Müdürüne söylesin. Ha bir Bakana karşı "hade başka kapıya" söyleminin kendisine iade edilmesi gerekmektedir.

(Çiğdem Aydın)

Sıra beklerken yaşlı iki insanın dert yanışını dinledim. Ülkeyi yönetenlere inançlarını yitirmiş ve en küçük sorunun bir çözümü için çaba sarfedilmediğinin örneklerini veriyorlar dokunaklı ses tonlarıyla.....

Devletine, hükümetine, toplum liderlerine inancın yitirilmesi ülkenin tükendiğiyle eş anlamlı olduğu kabul edilmeli ve samimiyetle ülkemizi sevdiğimizi gösterecek küçük küçük de olsa adımlar atmakta daha da gecikmeyelim.

(Emin Akkor)

Karne günü suçlular ve suçsuzlar....

1- Kiyafet

Her okulun kendine özgü okul kiyafetleri mevcuttur. ( Şort , tişört, eşofman takım, paltolon , ceket ). Durumu müsait olan alabilir. Alamayanın okuma hakkı yok mu? Bunu okul idaresi yapıyorsa çoğu bu işden komisyon almak için bu işe girişiyor. Kimisi gerçekten ihtiyaçdan kimisi ticari. Suçlu Eğitim Bakanlığı suçsuz çocuklar..

2- Fotoğraf ve Gezi meselesi.

Heryıl çocukların fotoğraf cekilmesinin helede bu çağda anlamış değilim. Mezun olacakları yıl fotoğraf çekinme yeterli değil mi?. Geziye ailesi müsade eden gider , etmeyen gitmez. Bunun onayını almadan para istenmez. Bunu düzenleyen kim Okul idaresi. Bundanda okula komisyon kalıyor . Kimisi gerçekten ihtiyaçlı kimisi ticari.. Suçlu Eğitim Bakanligı siçsuz çocuklar

3- Heryıl dönem başlangıçları A4 kağıt parası talep edilmesi; Suçlu Eğitim Bakanlığı suçsuz çocuklar..

4-Bunlari almaya ve yapmaya mecbur edilen Aileler , durumu müsait olmayanlar , birde olup vermeyenler, Peki durumu gerçekten musait olmayanlar çocuğunu Devlet Okuluna vermeyip , nerede okutacak?. Suçlu Eğitim Bakkanlığı suçsuz çocuklar..

5- Okullarda idare Sorumlu ve Öğretmenlerin ticari herhangi bir işlem yapma yasağı varsa bunu kime ve neye güvenerek yapıyorlar.. Okul Aile Birliklerinin görevleri Okula ve ögrenciye katki sağlamak değil mi?. Tabi Okul İdareleri ticaretten vazgeçip , bu şansı O.A. Birliklerine şans tanınırsa, Suçlu denetimi yapmayan Eğitim Bakanligi suçsuz çocuklar..

6- Karne heycanı yaşayacak bir çocuğu, Okula Ailesinim vereceği var diye hem ailesini , hem cocuğu mahçup etmek ne demek?. Tefecilik sistemimi bu? . Suçlu Eğitim Bakanlığı suçsuz çocuklar

7- Bunlarin hepsini gören , şahit olan ve ses etmeyen YALTAKCI SENDİKALAR bi defolup gidin.. İşinize gelmedi mi Horoz olursunuz. Vakitsiz öten horozunda vakti geldiğinde kellesini almayı bilirik...

Sonuç: Çocukları ezdirmeyin, mahçup ettirmeyin, yardımcı olun; dili , dini , ırkı ne istersa olsun...

(Tamer Karakaşlı)

DURMADAN BİR İŞARET ARAYANLAR İÇİN:

Kızılderililer sonbaharda yeni seçilen genç büyücüye gidip sorarlar:

- Bu kış nasıl geçecek ?

Modern dünyanın adetleriyle yetişmiş genç büyücü eskilerin sırlarını bilmediği için meteorolojiyi arayıp sorar :

- Bu kış nasıl geçecek ?

Meteorolog “Sert geçecek gibi görünüyor” der.

Genç büyücü kabileye haber salar: “Kış çok sert geçecek.” Kabile tekrar odun toplamaya başlar.

Genç büyücü bir süre sonra meraklanıp meteorolojiyi yine arar:

- Bir gelişme var mı, durum nedir ?

Yetkili cevap verir :

- Valla bu kış daha öncekilere benzemeyecek galiba. Çok sert geçecek.

Genç büyücü kabileyi toplar :

“Daha çok odun toplayın, kış çok sert geliyor!”.

Kabile ormana yayılır, harıl harıl odun toplamaya başlar.

Bir süre sonra büyücü meteorolojiyi tekrar arar.

- Bir değişiklik var mı ?

Yetkili “Valla ben böylesini görmedim. Feci bir kış geliyor” der.

Genç büyücü “Hayret!” der, “Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz?”

Meteorolog, biraz da endişeyle “Kızılderililer” der, “Harıl harıl odun topluyorlar. Hiç bu kadar toplamamışlardı.”

(Hasan Erçakıca)