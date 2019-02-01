KKTC vatandaşlığına yeniden başvurmaya karar verdim. Belki bizim de bu memlekette varlığımızı hatırlar birileri! Hem sonradan KKTC'li olmanın avantası da çok. Puan da isterim. 74 gazisiyim asından! Denize nazır da birkaç dönüm arsacık. Sonra kamudan maaş! Öyle fazla yoğun bir yer olmasın ama. Facebook'ta 24 saat ahkam kesebileyim! Ataşelik bile olur. Memleketten de uzak ama artık gatlanacayık gurbete! Kelepir de bir otel motel ya da kirli bile olsa sanayi bölgelerinde bir fabrikacık olursa annaşırık! Verilecek ganimet fabrika galmadıysa siz temelleri atın da ben üstünü yaparım bir şekil.

Top of Form

(Alev Şensoy)

Yıldan yıla kötüye giderik hem bireysel hem halk olarak. Allah sonumuzu hayır etsin.

(Bilal Dericioğlu)

Tüm bu tespitlerin ışığında geçen hafta bu realiteyi “patron devletin” temsilcisi bizlere tekrar tekrar hatırlattı.

“Patronun” kim olduğuna vurgu yaptı.

Kendi evlerinde yaşayanların deyim yerindeyse maaşını alıp, her şeye karışmaması gerektiğine işaret etti.

Politikaları belirleyenin orada yaşayanların değil, “patronun” olduğunu söyledi.

Ev sahiplerinin düşüncesinin (ideolojisinin), “patronun” hedefleri ve amaçlarını değiştirmeyeceğini hatırlattı.

Adayarısının kuzeyindeki siyasi bunu görmezden gelemez.

“Patron devletin”, bizleri topyekün sinikleştirmeye çalıştığı bir süreçte siyasi partilerin ve bu yapıyı temsil edenlerin bunu geçiştirmeye hakları yoktur. Buna cevapsız kalmak varlığını inkar etmektir.

Ve bu karşı duruş, ve reddediş sadece bu toplumun büyük bir çoğunlukla seçtiği bir liderin omuzlarına da yüklenemez.

(Okan Dağlı)

Bir evvelden bu yana gözlemlediğim bir konu var ki hemen hemen herkes işin bilincindedir kanımca. Komşunuz köyünden getirdiği patatesleri satmaktadır. Patatesler iyi kalite ve uygun fiyatta dahi olsa siz gidip başka birinden alıyorsunuz. Ailenizden biri yoğurt imalatçısı ve piyasadaki yoğurtlar arasında en iyilerinden.Ama siz hep başka marka alıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız bir iş arkadaşınızın eşi toplumca bilindik en iyi Matematik hocalarından.Ama siz ısrarla başka bir öğretmene gidiyorsunuz.Verilebilecek örnek çok.Bir de olaya başka yönden bakalım.Bu tercih etmediğiniz kişilerden biri veya onun ailesinden biri X biryere Bakan,Müsteşar ya da Müdür oluyor.Sizin de ona işiniz düşebilir.Ne yapıyorsunuz? Almadığınız patatesleri, yoğurtları fazlasıyla almaya başlıyorsunuz. Bu bürokratın sosyal medyada her paylaştığına Like koyuyorsunuz.Bir gün görevden ayrılıp evine çekildiğinde de selamı sabahı kesiyorsunuz.Aile içi , aile dışı ,gardaş dedikleriniz de dahil hemen hemen herkes birbirine böyle davranıyor.Biz Kıbrıslılara özgü bir durum mu, yoksa savaş gören ,sonrasında ganimetlerle yoğrulmuş ,menfaat rüzgarlarına kapılmış ufak toplumlara mı özgüdür bilemiyorum...

(Ahmet Ersöz)

Son günlerin en fazla sorulan sorusu;

Şeker Sigorta’da dönen dolaplar kapatılacak mı?

Çünkü artık toplumun bilinçaltında böyle algılar oluştu uzun zamandır…

Yapanın yanına kalması meselesi!

Bana sorduklarında ben de kendimce soruyla karşılık veriyorum meraklılara…

Niye kapatılsın ki!

Bu sorunun genelde cevabı şu şekilde oluyor;

Serdar Denktaş faktörü!

Onun için de haliyle oklar Denktaş’ın üzerine odaklanıyor…

Bu işin üzerine gidecek mi yoksa konunun kapatılmasını mı sağlayacak!

Bu arada yargısız infaz yapmamak için de bazı açıklamaları da göz önünde bulundurmak gerek…

(Levent Özadam)