Anladık gardaş; şimdilerde haddini de aşan eleştiriler dahil tüm söylenenler demokrasi adına... Da, nasıl bir demokrasi anlayışı bu?... Başta arsız Yunanistan 7 düvelin üzerinde ve geleceğinde cirit attığı şu Kıbrıs konusunda Türkiyeli yetkililerin hiç mi söz söyleme hakkı yoktur?.. Kıbrıs toprağında Türkiye'den başka çocuklarının kanı, kemikleri ve sıra dağlar misali şehitlikleri bulunan, Türkiye'den başka stratejik Kıbrıs adası güvenliğinin vazgeçilmez gerekçesi sayılan başka hangi ülke var o parselleyici 7 emperyalist düvel arasında?.. Eleştirilerde el insaf gardaş!..Ve o çıkarcı emperyal 7 düvel için de birkaç sözcük lütfen...Eğer o 7 düvelin uydusu değilseniz ve eğer gerçekten demokrat iseniz tabii ki...

(Ahmet Tolgay)

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın her üç dört saatte bir sanal medyada paylaştığı "bir ileri, bir geri" mesajlarını okudukça, durumun ne kadar vahim olduğu ortaya çıkıyor. Bakalım önümüzdeki günler nelere gebe?

(Mete Hatay)

Kıbrıs’ta görev yapan sevgili trafik polisleri

Evrak kontrolü yaptığınız yolcu taşıyan araçların iç temizliğine de bakın lütfen hepsi iğrenç ve leş gibi koltukları yırtık ve kırık mikrop yuvası

Sanırım domuz gribi buradan yayılıyor....

Temiz ve düzgün araçlara teşekkür ederim.

(Zafer Tuncel)

Geçen gün üst düzey bir bürokratla sohbette o da şikayetçi olmuştu bu durumdan... Yolsuzluklardan... Eskiden bu kadar değildi diye hayıflandı! Son yıllarda müthiş bir patlama yaşandı yolsuzluklar konusunda… Bunlar daha yolsuzlukların görünen yüzüymüş! Daha neler var bir bilsen derken acıyla gülümsedi… Çünkü işin içinde nerde ne olup bitiyor hepsine şahit oluyor! Ver birkaç tane diye istekte bulundum… Emekli olunca deyince şok etti beni! Maalesef gerçek budur… Emekliliğine birkaç yıl kaldığı için devletin içindeki yolsuzlukları bildiği halde konuşmaktan çekiniyor! Emekli olduktan sonra konuşsan ne olacak konuşmasan ne olacak… İşte siyasetin çirkin yüzüdür bu! Bu ne anlama gelmektedir bilir misiniz?

(Taner Şah)

Yazsam mı yazmasam mı diye çok düşündüm... Bir iş yerinde beklerken, benden önceki emekli çiftin ödeme yapması gerekiyordu. Toplam 200 TL gibi birşey. Adam kredi kartını çıkardı. Kadın bana da bakarak kısık bir sesle "dur bakalım çekecek mi? " dedi. Üç dört denemeden sonra kredi kartı limitinin dolu olduğu anlaşıldı. Bu süre toplam bir dakika. Hayatımda en zor geçen bir dakikalardan biriydi. Ne yapacağımı şaşırdım... Onlar bu durumdan rahatsız olup utandı, sonra ben kaybolmak istedim. Oradaki çalışan "birşey değil sonra ödersiniz" gibi birşeyler söyledi, çıkıp gittiler. Yaklaşık 2 saat geçti. Sanki büyük bir elma parçası yutmaya çalışıyorum ama yutamıyorum gibiyim... O kadar sinirli ve üzgünüm ki ... Bu ülkede böyle aileler çoğalırken, insanlar ay sonunu getiremez hale gelirken, biz abidik gubidik işler ile uğraşmaya devam ediyoruz. Tanrı bizi bildiği gibi yapsın...

(Şahap Aşıkoğlu)