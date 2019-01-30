Son günlerde kolej sınavlarıyla ilgili bir yığın laf, hayıflanma duyuyoruz. Sabırla bekledim... Bir Allahın kulu da çıkıp CTPli eğitim başkanlıklarının 1995 ve 2005 yıllarından başlayarak iki kez kolej sınavlarını kaldırarak yerine işleyen mekanizmalar koyduklarından söz etmedi... Bu sistemleri bozanın da her zaman UBPli hükümetler olduğunu ifade etmedi... Ne bir gazete, ne bir yazar. İlginç!!!

(Mehmet Ali Talat)

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın her üç dört saatte bir sanal medyada paylaştığı "bir ileri, bir geri" mesajlarını okudukça, durumun ne kadar vahim olduğu ortaya çıkıyor. Bakalım önümüzdeki günler nelere gebe?

(Mete Hatay)

Bir zamanlar büyüklerimiz eşleri ile yolda yürürken, meyhane önlerinden geçerken, eşlerini diğer yanlarına alır ,öyle geçermiş.Şimdilerde ,meyhanelerde hep bayan olan masalar bile mevcut ,bir diğer deyişle toplam müşterinin en az yarısı bayan diyebiliriz. Bekarlığa veda partileri de son 10 yılda unisex olmuş.Bazı şeyleri bizler değişirken, bazı şeyler de zoraki şekilde başkaları tarafından değiştirilmeye, empoze edilmeye çalışılmakta.Bakalım bu noktada kazanan kim olacak.Sosyal-Kültürel-Siyasal Yapı Meydan Muharebesine katılacaklara başarılar dilerim.

(Ahmet Ersöz)

Doğuş Derya şöyle demiş:

"Özellikle çözüm istemeyen partiler, sağ partiler ya da sağ değilmiş gibi yapan sağ partiler, eğer bir müzakere süreci olursa, müzakereyi yürütmekte olan mevcut başkanın daha fazla kazanma şansı olduğunu bilirler. İkincisi, müzakere demek, aslında bir çözüm umudunun olması demek. Çözüm umudu olunca da çözümü isteyen, esasen bunun için çalışan barış yanlısı partiler seçimde daha avantajlı olur.

O yüzden bugün aslında "müzakere masası kurulmasın", "müzakere masasını yeniden kurmaya gerek yok", "başka formüller aramalıyız", "işbirliği modeline gitmeliyiz", "paradigma değişikliği lazım" diyen siyasal partiler aslında Cumhurbaşkanlığı seçimi hesabıyla müzakerenin kesintiye uğradığı ve milliyetçiliğin giderek yükseltildiği bir ortamda kendilerinin başarıları olabileceğini hesapladıkları için bunu yapıyor olabilirler diye düşünüyorum."

BİR DE TERSTEN OKUMAYI DENEYİN!

Bilenler sadece "sağ partiler" değil herhalde...

(Hasan Erçakıca)

Türkiye de KKTC'deki hükümet düşsün diye parayı göndermiyor herhalde. Nereye kadar göndermeyecek bakalım. Ama bir bakıma iyidir. Her kriz bize az da olsa kendi ayaklarımız üzerine durmayı öğretiyor. Enazından devleti çalan ne kadar hırsız parazitler varsa peşlerine düşmek zorunda kalıyoruz. Sistem sadece devleti yemek üzerine kurulduğu için bu negatifliklerden pozitiflikler çıkarmayı öğreniyoruz.

(Alpmut Ahmet)

ABD Başkanı Trump'ın Venezuela'da oynamakta olduğu kirli oyuna, Avrupalı Devletlerin de katılması ile, Venezuela üzerinde oynanan oyunun boyutları daha bir genişlemiştir. Bu Dünyada, yeraltı zenginliklerine sahipseniz, başınız belada demektir. Amerikan Emperyalizmi hemen üstünüze çöker ve yer altı kaynaklarınızdan, zenginliklerinizden aslan payını alabilmek için her türlü ikiyüzlülük, sahtekarlık ve oyun tezgahlanır. ABD Dünyanın başının belası. Başında da Ruh hastası bir Adam olursa, bela daha bir büyür. Gel de Venezuela halkı için kaygılanma.

(Mehmet Öner Ekinci)