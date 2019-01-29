Yeni bir şey söylenmesine ve tartışılmasına itirazım yok ama bence esas yapılması gereken artık Kıbrıs Sorunu'nu sadece elit siyasetçilerin uhdesinde duran bir eksersizden, tabana indirmenin zamanı gelmiştir. "Büyük Çözüm" bulunana kadar günlük hayatı dönüştürerek çözüm pratiklerine ulaşılmasını sağlamak gerekir. Siyasi elitler yıldızların eşitlenmesini beklerken, çözüm çabasıyla seçim çabasını karıştırmaya devam ederken, dikkatlerimizi bence vay benim çözümüm daha mümkündür falan tartışmalarından, "bugün barış için ne yaptık, yarın ne yapmalıyız?" tartışmasına yoğunlaştırmamız gerekir.

(Mete Hatay)

Birileri 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için onca çözüm bekleyen sorun dururken pervasızca birbirini yiyedursun (MAALESEF) ben dün gece yaşadıklarımdan sonra KKTC’nin geleceğine dair olan umudumu perçinledim. Yaklaşık 100 yıldır DNA’mıza işlemiş, işletilmiş; dedikodu, vesvese, kıskançlık, çekememezlik ve en önemlisi öğrenilmiş çaresizlik illetlerinin sembolize ettiği karanlık çağı adeta kapatan ve KKTC’mizi bilim ve teknoloji aracılığıyla dünyayla buluşturacak yeni aydınlık çağı müjdeleyen manifesto niteliğinde bir konuşma yaptı 2019 Yılın Girişimcisi Dünyalı Kıbrıslı Türk Girişimci Burak Basel. Oradaydım. Çözümsüzlüğü ya da ambargoları bahane etmedi ve dünya çapında bir girişimci olmayı başardı Başel vizyonuyla, özverili çalışmalarıyla ve en değerli sermayem dediği insan kaynaklarıyla. Kıbrıslı Türkler herşeyi başarabilir dedi bir bölümünde konuşmasının. Teşekkür konuşmasının bir bölümü ekteki videoda. İşte kendi ifadeleriyle konuşmasından satır başları:

“Bilgi ve bilimin, teknoloji ve ar-ge faaliyetlerinin ülkelere yön verdiği bir dönemdeyiz. Bilgiyi elinde bulunduran, bilimi kalkınma için seferber edebilen toplumlar ekonomik olarak da bu gücü elinde bulundurmaktadır. Ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasına taşıyacak temel unsur bilim ve teknolojidir. Yoğun rekabetin yaşandığı bu dönemde gelişimin Yolu bilgiyi teknoloji üretimine dönüştürmek geçmektedir. Dünyada bunu başarabilen ülkeler, küresel rekabette de üst sırada yer almaktadırlar. Bizler de bilgi ve teknoloji yatırımlarımızı artırmak ve uluslararası rekabette yerimizi bir an önce almak zorundayız. Ülkemizde bilgi ve inovasyonda dayalı üretim ve ihracata yönelmeli, ileri teknoloji ürünlerimizin ihracattaki payını yükseltmekteyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizi, teknoloji alanında ar-ge ve üretim üssü haline getirmeyi hedeflemekteyiz.”

(Mustafa Abitoğlu)

Kudret Özersay partisinin dünkü birinci kongresinde çalmadan - çırpmadan da hükümet olunabileceğini kanıtladıklarını söyledi. Egolu ve iddialı bir söylem... Sanki kendilerinin dışında hükümet olan herkes çalıp çırpan hırsız!

(Ahmet Tolgay)

Bazıları şeffaf ve adil düzeni savunarak meclise girmişlerdi. Fakat koltuk uğruna sisteme yenildiler. Ve hakikatten şeffaf ve dürüst olan bir şahsiyeti görevinden aldılar. Fasulyanın yahnisi KKTC meclisinde hepsi aynisi.

(Tamer Karakaşlı)

"Türkiye karşıtlığı" artık bize ait siyasal bir olgu... Üstelik bu olguyu dikkate almadan seçim kazanmak ve hatta Kıbrıs sorununu çözmek de mümkün değildir. Bizim gerçek gündemimiz de bu zaten

(Hasan Erçakıca)