Yeni birşey söylenmesine ve tartışılmasına itirazım yok ama esas yapılması gereken artık Kıbrıs Sorunu'nu sadece elit siyasetçilerin uhtesinden, tabana indirmenin zamanı gelmiştir. "Büyük Çözüm" bulunanana kadar günlük hayatı dönüştürerek çözüm pratiklerine ulaşılmasını denemek gerekir. Siyasi elitler yıldızların eşitlenmesini beklerken, çözüm çabasıyla seçim çabasını karıştırmaya devam ederken, dikkatlerimizi bence vay benim çözümüm daha mümkündür falan tartışmalarından, "bugün barış için ne yaptık, yarın ne yapmalıyız?" tartışmasına yoğunlaştırmamız gerekir.

(Mete Hatay)

Bugün Devletin Kolej sınavı vardı. Kaldırılsa ayrı bela, kaldırılmasa ayrı bela bir sınav. Kendi hayatında mutsuz, hırs küpü olan birçok aile, yetişkin bugün küçücük çocuklara bu hayatta yetersiz olduğunu söyledi, ima etti. Sebep? Matematik sorusu vs çözemedikleri için. Bu sınav kaldırıldı yine kaos oldu, bütün okullar kolej olacak dendi o hiç olmadı, sınav geri geldi. Finlandiya eğitim sistemi ödevi bile kaldırdı, biz kendi çocuklarımıza yaptığımız zulüme çare bulamadık. Bugün illa ki birşey diyecekseniz bari çocuklardan özür dileyin...

(Mehmet Ekin Vaiz)

KTÖS, kolej sınavları konusunda, Eğitim Bakanlığı ve eğitim sistemini eleştirmeden önce, şapkasını önüne koyup bir öz eleştiri yapsın...

KTÖS'ün üyelerini oluşturan öğretmenlerin neredeyse yüzde 90'ı bu düzenin bir parçası ve hatta rant düzeninin ta kendisi... Dershanelerin kendi reklamları için çocuklara yarış atı muamelesi yapan öğretmenlerin ta kendisi... Dershaneler yetmediği gibi evlerinde özel dersler veren de öğretmenlerin ta kendisi... Öğrencilerin başarılarından çok dershanelerin başarıları konuşuluyorsa bu işte bir terslik var demektir...

Bu düzen değişmesini ve bu rant kapısının kapanmasını emin olun en başta öğretmenler istemez o yüzden sendika olarak ilk önce kendi kendinizi ve üyelerinizi eleştirin...

(Ahmet Vamık)

Politikacılar yalan konuşur.Tehlikeli olan halkın bu yalanları bilmesine rağmen ,sırf yalan söyleyen kendi inandığı politikacı olduğu icin bu yalanları doğrumuş gibi savunmasıdır.

(Serkan Özalan)

"Arsız güçlü olunca, haklı mağdur olur..." Bu memleketin kuralıdır bu. Aynı yöntemle, devletin bir çok kurumunu farklı farklı soyanlar hep "el" üstünde... Dün Şeker Sigorta'yı "fatura fatura" soyanlar, bugün, "acaba nereden tokatlasak" diye hesap yapıyordur. Tamam Allah'ın da bir hesabı var ama, polisin, yargının, adaletin de bir hesabı olsun...

(Hüseyin Ekmekçi)