Kurulu Düzen’in Sorumluları Bizleriz Bu mu sizin devlet dediğiniz yapı... Benim hayal ettiğim ve yaşamak istediğim devlet yapısı her bir yurttaşına çok değerli olduğunu sürekli bıkmadan usanmadan hissettirmeli! Bizde ise tam tersi oluyor... Hani biz demokratik sosyal bir hukuk devletiydik... Nerde bu devlet! Biz Kıbrıslı Türklerin dedikodu, birbirini çekememe, vurdumduymazlık, eksik ve hatalı iletişim, gemisini kurtaran kaptan, yıkıcı eleştiri, popülizm ve egoizm kültürünün sonuçları kendini ağır bir şekilde göstermektedir. Kurumlarımızın hiçbiri doğru düzgün çalışmamaktadır. Kurumlarımız çağ dışı kalıp verimli olamamaktadır. Çok ciddi ekonomik sorunlarımız vardır. Hayat pahalılığı ve işsizlik had safhadadır. Ulaşım, sağlık ve eğitim gibi hayati konularda da sınıfta kaldık. Sonuç olarak yine ciddi bir göç sorunumuz mevcuttur! Halbuki biz birbirimize sahip çıkmış olsaydık, birbirimizle düzgün iletişim kurmuş olsaydık, binlerce insanımızın göç etmesini engelleseydik, kokuşmuş torpil düzenini yok etseydik, bu topraklarda yaşamak için direnenlere sahip çıksaydık, kendi alanımızda sürekli gelişmek ve ilerlemek için çalışıp olumlu şeyler üretseydik, daha duyarlı ve birlik olsaydık, fırsat eşitliğini ve adaleti tesis etmiş olsaydık, daha ilerici, insan haklarına saygılı, özgürlükçü ve daha demokrat olsaydık, devlet için insan değil, insan için devlet felsefesinde olsaydık bunları yaşamayacaktık! İnsanız, hata yapmadan da olmaz. Lakin, Kıbrıslı Türklerin daha fazla erozyona uğramaması ve insanca Kıbrıs’ta yaşayabilmeleri adına dileğim; yaşananlardan ders çıkararak realist olup, dış ülkelerden gelen KKTC vatandaşlarını de ötekileştirmeksizin ve bizden olduklarını kabul edip entegre ederek, evrensel ahlaki değerlere uyup birbirimizi sevmemiz, saymamız, daha duyarlı olmamız, doğru empati kurmamız, birlik olmamızdır. Bir başka anlatımla, Kıbrıs’ta çatışma ve nefret kültürünün değil, uzlaşı ve hoşgörü kültürünün hakim olmasını diliyorum. Çünkü kanımca kısa vadedeki realist nihai hedef olan barışa ve federalizme giden yol içten başlamaktadır...

(Mehmet Kaptan Bensen)

Lefkoşa Belediyesi'nin park yerinde, araba lastiği ile gizleme ve örtü sağlanmış çukuruna düştüm. Arabam değil de ben düştüm. Klasik ayak burkulması işte. Futbol hayatım boyunca çocuk-genç ve olgun dönemimden burkulmaya biraz direncim vardı. Birkaç gün seker sonra geçirirdik. Ama yaş geçkin olunca biraz daha çok zaman alıyor topal ördek gibi ortalarda dolaşmak. Üzerine araba lastiği atınca çukur kapanmıyor be gardaş. E, Şeher de çukur-çukur oldu, bari dibindeki çukuru olsun kapat be gardaş!

(Halil Paşa)

Devamlı Güney'deki 77 bin Kıbrıslı Türk seçmenden söz ediliyor, ama gerçek sayı 100 bin civarıdır. Bildiğim kadarıyla 77 bin, kayıtları sorunlu olmayanlardır. 25 bin kişi daha var ve kayıt yenilemek zorundadırlar... Eğer her 18 yaş üstü KT otomatik seçmen olursa seçmen sayısı 100 bini aşar...

(Mete Hatay)

Rahmetli Denktaş'ın Cumhurbaşkanı olduğu dönemdi. Kleridis Türk tarafına geçti ve Denktaş'ı Saray'da ziyaret etti. Birlikte yemek yediler. Geldiği araçta bayrak yoktu ve sivil plakalıydı. O yemekten basına çokça resim servis edildi. Hiç birinde bayrak yoktu. Daha sonra Sn Denktaş Kleridis'e iade-i ziyarete gitti. Kullandığı araçta bayrak yoktu ve araç sivil plakalıydı. O ziyaretten servis edilen resimlerin hiçbirinde bayrak yoktu. Bu karşılıklı ziyaretlerin olduğu dönemde Sabahattin İsmail Sarayda yüksek maaşlı "danışman"dı. Denktaş'tan bu yana tüm Cumhurbaşkanlarının uyduğu sembol dayatmama diplomatik kuralından habersiz olduğu düşünülemez. Bu durumda Sabahattin İsmail'in Cumhurbaşkanı Akıncı'yi karalamayı hedefleyen paylaşımı iletişim fakültelerinde okutulması gereken bir tetikçi gazetecilik örneğidir.

(Mehmet Davulcu)

Şimdi biz diyoruz ki “Bu Hükümet Çalmaz….” E bundan sonar gelecek olanın “ekipler kurarak çalmaması için” hangi adımı atıyor? İşte dert bu. Kurumlarla ilgili, kamu ile ilgili yeterli tedbiri almayanlar, “bugün değil ama” gelecekte hırsızlık yapılmasına Zemin hazırlıyorsa… Bugün tedbir almıyorsa… Gelecek Hırsızı değil de nedir?

(Hüseyin Ekmekçi)