Niye Kıbrıslı Türklerin AB seçimlerinde hem aday olması, hem de oy kullanması gerekir? Çünkü bu tavır güneydeki siyasetçileri kuzeydeki AB vatandaşı Kıbrıslı oylarla karşılıklı bir bağımlılık ilişkisine zorlayabilir. Bu tavır, şimdiye kadar hiç denenmemiş toplumlararası geçişken bir siyaseti yaratma potansiyeli taşımaktadır. Birçok ezber bu şekilde bozulabilir. 100 bin oydan yararlanmak isteyecek bir çok Kıbrıslı Rum siyasetçi olacaktır, bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerekir. Kıbrıslı Türkler oy kullansa da kullanmasa da AB parlamentosuna Kıbrıs'tan 6 milletvekili seçilecektir. AMA oy kullanıllarsa (tabii ki her görüş kendine göre) kimlerin seçileceğine etki yapabileceklerdir. Bunu bilen güneydeki siyasetçiler de Kıbrıslı Türklerin taleplerini dinlemek zorunda kalacaklar ve belki de farklı partiler başka başka Kıbrıslı Türk adaylar çıkartacaklardır. Ve böylece siyaseti daha kucaklayıcı bir hale çevirmeye çalışacaklardır. Kıbrıslı Türklerin güneyde oy kullanmaya başladığını gören kuzeydeki partiler ise eminim gelecek dönem kendilerinin de açık bir şekilde destekleyecekleri adayları AB'ye göndermeye çalışacaklardır. BU da belki de iki tarafın partileri arasında yeni ilişkilerin veya işbirliklerinin yapılmasını getirecektir. Kıbrıslı Türklerin AB seçimlerinde oy kullanması, Federasyon yapma sürecine sorun değil ivme sağlayacaktır. Ama en önemlisi onları şu andaki pasif AB vatandaşlığından, bir nebze olsun daha aktif ve AB koridorlarında daha görünür bir hale dönüştürecektir.

(Mete Hatay)

Asgari ücretin artması mutlu etmesin sizi. En basit olarak bir dürümcü 15 liradan dürüm satarken, elindeki en az 5 personele aylık 400 liranın üstünde zam yapmak zorunda. Bu da ayda 2.000 lira dürümcüyü zarara sokar. Bu da demek oluyor ki o dürüm 18 lira olacak. Bu olay bütün piyasanın zamlanmasına gerek olacak. Bizim toplumca üretime ihtiyacımız var. Anca böyle kalkınırız. Asgari ücret ile esnafın sıra sıra zamlarıyla kalkınamayız.

(Ahmet Alpmut)

Son yıllarda rastlanmayan sıklıkta ve şiddette görülen grip hastalığı genellikle kreş ve okullarda yakın temasla önce çocuklara sonra ailelere bulaşıyor. Grip vakalarının bir bölümü ağır seyrediyor. Hastaneler kapasitelerinin üzerinde tam dolulukta çalışıyor. Eczanelerde pek çok ilaç aşırı tüketim nedeniyle bulunamıyor.

Böyle bir ortamda Sağlık Bakanımız Sayın Filiz Besim ve eğitim bakanlığı yetkililerinin ilkokulların Şubat tatiline erken çıkması yönünde değerlendirme yapması katlanarak artan hastalığın önlenmesi için yerinde bir tedbir olacaktır.

(Umut Altunç)

Cem Özdemir 2004-19 arası AB Parlamentosu’nda Türkiye’yi ne kadar temsil ettiyse, Niyazi hoca da seçilirse bizi o kadar temsil edecek.

Eşit ortaklık konuşurken, bireysel vatandaşlık haklarına dönmek...

Sahte Cennet’den sonra,

Sahte Kahraman da yaratın bakalım...

(Murat Şenkul)

Kamudaki harçların da asgari ücret oranında arttığı gerçeği de cabası. Kamu maliyesi az belini düzeltecek... Özel sektör çalışanı maaşı artarken fakirleşecek... Memur da farklı durumda değil, maaş garantisi dışında...

(Hüseyin Ekmekçi)