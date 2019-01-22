KDV’nin, hem de hiçbir çaba sarf etmeden banka hesabına iade edilecek olması, alışverişi kredi kartlarına yönlendirecek. Böylelikle bugüne kadar kayıt dışı olan birçok gelirin kayda alınabilmesinin yolu açılacaktır.

Tabii, sağlık ve eğitim sektörüne girilebilirse…

(Emin Akkor)

Asgari ücreti bile ödeyemeyecek şirket bence kapısını kapatmalıdır. İlle herkes şirket sahibi olacak diye bir zorunluluk yoktur ki? Örneğin AB bu tip zorlanan şirketlere birleşip kooperatifleşme veya ortaklığa girmeyi önerir, işçilerin maaşlarını düşük tutmayı değil. Sosyal adaleti temsil ettiğini iddia eden parti temsilcilerinden bu tip yorumları duymak gerçekten üzüyor insanı. Bir şirketin başarısız olmasının birçok nedeni olabilir (yanlış idare, kısıtlı pazar, yanlış yatırım, know how eksikliği vesaire), Bunlara bakmadan "maaşı düşük tutun da batmayalım" denilemez. Asgari ücret şirket performansına göre değil, yaşam koşulları ve hayat pahalılığına göre belirlenir.

(Mete Hatay)

Cebimizdeki pasaport sadece bir “seyahat belgesi” değildir.

Potansiyelimizi keşfetmek ve hepimize ezberletilmiş çemberin dışına çıkmak için önümüzde ciddi bir fırsat var.

Niyazi Kızılyürek bu seçimi kazanırsa Kıbrıslı Türklerin “temsilcisi” olmayacak, kaybederse de “Kıbrıslı Türk” olarak kaybetmeyecek.

Ancak başarırsak, tüm Kıbrıslılar adına federal kültür yolunda sesimiz güçlenecek ve belki Türkçe’nin Avrupa’ya girişi için önemli bir adım atılacak.

Bu seçim “etnik kimliğe” dair olmasa da Kıbrıslı Türklerin duygularını ve görünürlüğünü Avrupa’nın kalbine kondurmak için hepimize bir fırsat sunuyor.

Sömürgeciliğin, etnik çatışmaların ve milliyetçiliğin mağduru bir ülke, belki de Avrupa’ya barışın ışığını tutacak.

(Cenk Mutluyakalı)

Türkiye'den ithal edilen patatesle bizim yerli üretim patates manav tezgâhlarında yan yana... Tüketiciye sunum böyle... Tabii ki ithal patates bizim yerli patatesin yarı fiyatına... Ama burada söz konusu etmek istediğim fiyat farkı değil... İki ürünün verdiği kontrast görüntüye değineceğim... İthal patatesin üzerinde tek toz tanesi bile yok, bizim yerli patateslerin üzeri ise kat kat çamurlu... Tüketiciye saygı bu mu olmalı?.. Tüketiciye çamurlar içinde sunulan bu patates ürününü ihraç etmeye kalkışsak alıcı mı buluruz?.. Halkımızı çok rahatsız etmekte lan bu çamurlu patatesler konusunda önlem alacak makamlar nerede?..

(Ahmet Tolgay)