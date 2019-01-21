Eyvah! Yine Avrupa Parlamentosu seçimleri



Avrupa Parlamentosu seçimleri, Sayın Niyazi Kızılyürek’in AKEL adayı olmasıyla gündemimize girmese hiç umurumuz olmayacak. Oysa bu Parlamento’da ki 6 sandalyeden 2’si bize ait. Ama yıllardır bir şekilde bu hakkımızı kullanamadık ya da kullanmadık.

Düşünüyorum da tam tersi bir durum olsaydı, yani böyle bir platformda Kıbrıslı Rumların sandalyelerini yıllarca biz doldursaydık neler olurdu?

Eminim ki Avrupa parlamentosu kurulduğuna kurulacağına pişman olurdu. Bizzat Rumlar tarafından aynı gün yapılan temsili bir seçimde seçilen üyeleri Avrupa parlamentosu kapısına gönderilir açılış günü dahil her toplantı günü nümayiş yapılır ve o sandalyelerde hak iddia edilirdi. Dünya tvleri onları gösterir, gazeteleri onlardan nasıl haksızlığa uğradığından bahsederdi.

Peki biz ne yaptık? Bu hakkımızı istedik mi sokağa döktük mü? Yolladığımız meclis vekilleri koridorlarda dolandı. Sesimiz hiç çıkmadı ..Ondan ötesini yapmadık. Olayı kabullendik

Rumlar eminim yapardı Biz yapmadık. İstemezseniz mücadele etmezseniz hiçbir şeyi size vermezler. Hâlâ çok geç değil diyeceğim ama birinin de beni dinleyeceğinden umudum da yok.

Benim Avrupa Parlamentosu seçimleri her tekrarlandığında aklıma bu düşünceler gelir VE yine bir şey yapamamanın verdiği eziklikle hep "eyvah" diye hayıflanırım

(Bülent Dizdarlı)

Kıbrıs siyasi tarihine baktığımızda, geçmişteki sistemlerin bizi hep ayrı oy kullanmaya zorlamış olduğunu görürüz. Bundan dolayı hiç bir siyasi parti diğer etnik guruptan oy isteme gereği duymadı. Hristiyanlar Hristiyanlara, Müslümanlar Müslümanlara ve daha sonra Türkler Türklere oy verdi. Ve bölünmüşlük büyüdükçe büyüdü. Siyasetçi ötekinden oy almayacağı için onunla ilgili siyaset düşünmedi aksine görmemezlikten geldi veya "Ötekileştirdi." Şimdi önümüzde AB Parlementosu seçimleri var. Burada bu fırsatı değerlendirerek görünmezliğimizi ortadan kaldırabiliriz. Onun için sandığa gitmemiz gerekir. Sandığa gidersek, görünür oluruz ve AB'yi ve diğer taraftaki siyasetçileri bizle ilgili düşünmeye zorlarız. Burada oyumuzu ayrı ayrı kişilere değil birer AB vatandaşı olarak vereceğiz.

(Mete Hatay)

Espri anlayışı olmayan, kendinin hep mükemmel halini yansıtmaya çalışan, diğerlerini de beğenmeyen insan hastadır

(Ahmet Alpmut)

Güçlü kadınlara ..zayıf erkekler kolay sahip olamazlar ne yazık..Güçlü kadın emek ister. özveri ister. Aslında kolay kadındır. Yükte hafif pahada ağır. Erkeğin hayatını kolaylaştırır. Fakat güçlü kadını herkes taşıyamadığı içinde. suçlu olan yine kadındır. Neyse, fazla edebiyattan kendim bile yoruluyorum.

Güçlü kadın özel kadındır işte. gerisi hikaye...

(Neriman İhtiyar)