Hepimizin gördüğü, izlediği bir değişim yaşanıyor özellikle büyük kentlerimizde…Kimilerinde kiralık, kimilerinde de “KKTC plaka” lüks araçlar bulunan, çoklu bir şekilde dairelerde yaşayan insan grupları var Lefkoşa’da, Mağusa’da, Girne’de…

(Mert Özdağ)

Sola dönülmez levhasında dönüyorsan yediğin cezaya ses çıkarmayacaksın. Mücadeleni sola dönülmez levhasının orada gerekli olmadığını ispatlayacak gerekçeler sunarak kaldırılmasını sağlamak için yapacaksın. Var olan yasaları çiğneyerek hak kazanılmaz.

(Serkan Özalan)

Ülkede ciddi viral enfeksiyon salgını var. Yılbaşından itibaren artan salgınlar özellikle alt/üst solunum yollarını etkiliyor. Kapalı mekanlarda da hızla yayılıyor. Okullarda öğretmen ve öğrencilerimiz bunlardan en çok etkilenen kesimler. Her yıl bu salgınlar ayni zamanlarda tekrarlıyor. Okullarda kışın Şubat tatili yerine daha uzun aralıklarla tatile girmesi bu salgınların yayılmasını ve hastaların da erken iyileşmesini sağlayacaktır. Kış aylarındaki tatili uzatılırken, bunun Haziran ve Eylül aylarının bir kısmının eğitime katılarak kompanse edilmesiyle beraber sağlıklı bir eğitim dönemini yaratılabilir.

(Okan Dağlı)

Gidişattan kaygı duymamak mümkün değildir... Güçlü dış istihbarat örgütleri içimizde hiç de hayrımıza olmayan bize düşman bir kültürü yaratmak ve bu kültürü de Rum - Yunan siyasetinin emrine vermek için bol para da dökerek olağanüstü bir algı ve iletişim operasyonu yürütüyorlar... Hedef Türklerden arınmış bir Kıbrıs yaratmaktır.. Yanlış ve hatta bilinçli şekilde yanlış, ama milli olmaktan son derece uzak, karşıdaki faşist-şoven-ırkçı kurumsallaşmaya hiç de direnemeyen örgün bir eğitim sistemi bu algı operasyonlarının başarıya ulaşmasında gerekli ortamı fazlasıyla oluşturmaktadır... Korkarım ki halkımızın kendini toparlayıp kurtuluşuna dair bir bilinci ve aydınlanmayı yakalayabilmesi için yine yeni tarihi şokları yaşaması gerekecek... O zaman da maalesef çok geç kalınmış olacak...

(Ahmet Tolgay)

Hani bir ata vardı. Onun da bir sözü vardı. Neydi o ?? Uzaktan davulun sesi hoş gelir... Askerlik yapmayan bilmez zorluğunu.. Vicdan micdan işine girmeyecem. Ama artık askerlik denen showla cinsiyeti erkek olan gençlerimizi hayatlarından etmeyelim.. Küçücük adamızın iki yakasında da bu show artık son bulmalı.. İlk adımı biz atarsak ne kaybederiz..

(Ahmet İlktaç)