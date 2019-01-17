Posta Dairesi’ndeki soruşturması tamamlanmadan göreve çağrılan personelle ilgili olarak “Bilgi kirliliği var” diyerek açıklama yapma ihtiyacı duyan bakan Tolga Atakan’ın, “yasayı uygulamak zorundayız” savunmasına Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan “suç işleniyor, bakanlığın göreve çağırma yetkisi yok” yanıtı gelince aklımız daha da karıştı.

(Emin Akkor)

İngiltere Parlamentosunda yaşanan süreç, Kıbrıs’ın kuzeyinde anlaşılır mı bilmem, yorumlara bakınca çok anlaşılmadı belli! Parlamento Brexit'i reddetmedi, çıkış antlaşmasını reddetti! Esas durum bence şu Yürütmenin başı yani başbakan AB ile bir antlaşmaya varıyor, yüzlerce uzman danışman katkı koyuyor, bir sürü para harcanıp on binlerce sayfalık antlaşma ortaya çıkarıyor, konu yasama organına geliyor, yasama diyor ki esas ben karar veririm ve antlaşmayı reddediyor! Geçen hafta ayni konu ABD'de oldu Trump diretti, yasama kabul etmedi, bütçeyi onaylamadı ve federal hükümet kapandı! Trump devlet başkanı falan dinlenmedi, yasa yapma, bütçe denetleme yetkisi olan yasama esas kontrolun kendinde olduğunu hatırlattı. Haklar, özgürlükler, bütçe, yolsuzlukla mücadele yasamanın işi, yürütme yasamanın gündemini takip eder, yürütme yasamaya güçler ayrılığı ilkesi çerçevesinde dayatma yapamaz, yaparsa da yasama kendi yolunu çizer, çünkü bağımsız olması gerekir, İngiltere’de akşam bir kez daha bunun altı kalın çizgilerle çizilip hatırlatıldı..

Top of Form

(Murat Kanatlı)

TERESA MAY TERSLENİRKEN: İngiliz Parlamentosu AB siyasetinde Başbakan Teresa May'i tersledi... May istifa mı eder, yoksa efkâr dağıtmak için meyaneye mi gider?.. Ekselanslarının tavrı bugün belli olacak!.. İngiltere parlamentosu artık ufkunda güneş batmayan imparatorluk günlerinin tarih olduğunu ve sıradan İngilizler olarak AB'ye muhtaç duruma geldiklerini kabul etme gerçekçiliğini gösterdi... Ayrıca ABD'nin yönlendirmelerinden çıkma bağlamında da bir duruş sergilendi!.. Hadi bakalım görelim; ABD Başkanı Donald Trump İngiltere için de "asarım, keserim, biçerim" odaklı twitler atacak mı şimdi!..

(Ahmet Tolgay)

Kimse bana yargının bağımsızlığından bahsetmesin!.. Dünyanın neresinde azmettirici teminatla serbest kalırken, azmettirenin emrini yerine getirenler hapis yatıyor!.. Utanmasalar Akacan'ın hastanelik ettirdiği adamları "Suç sizde" deyip içeri tıkacaklar!.. Yargı gücün değil adaletin yanında olmalıdır... Özgürlüklerini kullanan Halil hapse gönderildi, Afrika mahkemede yargılanıyor, İnsanlara meydan dayağı attıran maganda Bulut ise elini kolunu sallayarak serbestçe sokaklarda dolaşıyor... Ve siz bana "Bağımsız yargımız var" diyeceksiniz ha!..

(Ali Kişmir)

Serdarlı belediyemiz ile birlikte yaz aylarında ortaklaşa yürüttüğümüz ve yerinde yapmış olduğumuz dere ıslahı, menfez temizlikleri, çevre temizlikleri, İstinaf duvarları yaşanması muhtemel sağanak yağmura karşı bir nebze olsun önlem almış olmak işin sevindirici tarafı. Köyümüzde bu bereketli ve verimli yağışlardan dolayı herhangi bir olumsuz durum yaşanmamaktadır. Hayvancı hayvanıyla, çiftçi arpa ve buğdayı ile haşir neşir.

Zararsız ziyansız yağsın.

(Nevzat Akçagil)