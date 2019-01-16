Elektrik Kurumuna yüksek gelen elektrik faturamla ilgili yaptığım itiraz neticesinde . Yetkiliden aldığım cevap aynen şöyle: Bakın beyefendi nasılda kat kat giyinip üşütmemek için gelmişsiniz. Kasım ayında da böylemi giyiniyordunuz? Tabii ki bu şekilde giyinmiyordunuz, demek ki bu aylarda havalar daha da soğuk olduğu için daha fazla elektrik enerjisi tükettiğinizden dolayı faturanız kabarık geldi oldu.....

(Eşşek kafam bu defa don atlet gideceğim üşümediğime kanaat getirip faturamı düzeltsinler)

(Polat İslamoğlu)

Ne vicdani ret, ne de Dome oteldir gündem... Hırsızlığı tespit edilen kişinin yasalarımıza göre hala devlet memuru olmasıdır mesela... Mahkemelerimizin yıllarca davaları ötelemesidir.. Hastanelerimizin yetersizliği nedeniyle saatlerce acilde beklememizdir ya da... korumasıyla adam dövüp torpille kalp hastası olandır vs.. vs.. Bir grup azınlığın facebook yazışmalarıyla yönetilen ülkede maalesef anca bu kadar!

(Aytuğ Türkkan)

Bugün özel bir gün ve bu özel günde şükran ve saygıyla hatırlamamız gerekenlerden biri de sevgili Altay Sayıl'dır hiç kuşkusuz.. Dr. Fazıl Küçük anıları önünde ve müzesinde saygı ve şükranla anılırken, o anıların derlenip toplanmasında, arşivlenmesinde ve bir müze aşamasına kadar getirilmesinde yıllar boyu verdiği hizmet nedeniyle ön plana çıkan, araştırmacı ve yazar Altay Sayıl unutulabilir mi?.. Ama maalesef o şimdi kendini ve parlak geçmişini bile unutmuş durumda zihinsel hastalığıyla boğuşmaktadır... Geçmiş olsun sevgili Altay Sayıl...

(Ahmet Tolgay)

Hayat ön provası yapılmamış bir tiyatro gösterisidir. Bu alkışı olmayan tiyatronun perdesi kapanmadan, gülün ,şarkı söyleyin hayatınızın her alanını değerlendirin....

(Hasan Somuncuoğlu)

Ah Halil Karapaşaoğlu, Bulut Akacan gibi sermayenin damadı olamadın. Adaleti sermayeden sor abim demokrasiyi hiç sorma hakkı danne arama sakın. Ama illaki bir gün bizler görmesek bile bizlerden sonraki nesiller görecektir adaleti,hak ve demokrasiyi..

(Bilal Dericioğlu)