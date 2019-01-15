Vicdani red istiyorsunuz e tamam

1-Bütün vicdani retcilerin silah ruhsat izinleri iptal olsun madem silah tutmak istemezler silah almayacak ava gitmeyecekler.

2-Bütün vicdani retcileri devlet memurluğu hayatı boyunca olamayacak bir yasa geçirsinler zira devlet için bekcilik yapmayan devletten medet ummayacak.

3- Bütün vicdani redcilerin devletten kırsal kesim arsası ve bunun gibi devlet teşviklerinden muaf tutulması sağlanacakki vicdanları bunu zaten kabul etmeyecektir.

4-Bütün vicdani redcilerin gümrüksüz araç getirme ve buna benzer hak talepleri iptal edilecek ve bir dhada konuyu açmamaları sağlanacak.

5-Bütün vicdani retcilerin askerlik süresi boyunca devlettin bünyesinde çalıştırılıp gece bekçiliği ve bunun gibi memurları rahatlatacak lakin vicdanlarını rahatlatacak sessiz sakin uykusuz kamu hizmetine verilmesi sağlanacak ama askerin aldığı maaşla.

Bunları yapın bakın bakayım bütün vicdani redciler yarın Gülseren’de sıra kavgası nasıl yapıyorlar

(Ümit Şeyhun)

Yunanistan'da sivil otorite zaafiyeti oluşursa; Yunanistan'da Makedonya'nın yeni ismi konusunda hükümet krizi yaşanmaya başladı! Sürecin uzayarak derinleşeceği öngörülmeke! Yaşanmakta olan hükümet krizinin Yunanistan'da sivil otorite zaafiyeti oluşturması halinde Ege ve Doğu Akdeniz'de çok kritik gelişmeler yaşanabilir! Yunanistan Cumhurbaşkanı ve Genel Kurmay Başkanı'nın son dönemde yapmış oldukları açıklama tavır, tutum ve davranışları ortada. İnşallah Yunanistan'da sivil otorite zafiyeti oluşmaz. Aksi halde Ege ve Doğu Akdeniz'de bizleri çok kritik günler bekliyor...

Şubat ayı sonunda Türkiye'nin eş zamanlı olarak Mavi Vatan ismi ile Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de tarhinin en büyük deniz tatbikatı yapacağını da ayrıca unutmamak gerek...

(Gökhan Güler)

BİR USULSÜZLÜK VAR: O katı kuralı zaten kendileri koydu... Elektrik tüketiminde belirli bir kilowat ve zaman aşılınca hesap katlamalı olur. Buna karşın KIB TEK elektrik fatruralarının 10 gün gecikmeli yazılmasını haklı bir mazeret olarak gösterebiliyor. Halkın sadece bütçesi değil, aklı da hafife alınıyor... Hadi olaya "hırsızlık" demeyim, ama ortada ciddi bir usulsüzlük var hukukun üstünlüğünün hiç dillerden düşürülmediği bu ülkede..

(Ahmet Tolgay)

Bir kadim dostum dedi ki 'Norveç diye diye, memleketin havasını Norveç'e çevirdin, donuyoruz..." Dediği yalan değil ama benim derdim aslında başkaydı...Bu arada Norveçimiz 2018'de dünyanın en demokratik ülkesi olmuş, en yüksek puanı almış.

(Ulaş Barış)

"Sırf savunulamayacak hataları olduğu-ki bunlar görmezden gelinemeyecek hatalardır- ve sarsıcı bir yenilgiyi barındırdığı için sosyalist hareketin geçmişi egemenlerin insafına bırakılamaz. Bırakılırsa, sahip çıkılacak bir gelecek de mümkün olamaz. Kapitalizmin yarattığı sorunların her geçen gün daha da arttığı koşullarda dünyamız şimdi yaşananlarla beraber yeni isyanlara da gebedir. Bu isyanların sosyalizme yönelebilmesi ise dünya devrimci hareketinin geçmişiyle yüzleşebilmesine bağlıdır. Çünkü devrimcilik ne geçmişten ne de özeleştiriden kaçmaktır. Zaten o geçmiş, sadece özeleştiri için değil, aynı zamandan kapitalizmin karşısına çıkarılabilecek olumlu örnekleri görmek için de geri dönüp bakılması gereken bir tarihtir."

(Salih Erşangil)