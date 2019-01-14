KIBTEK artık bu ülke için sorunların başında gelmektedir. Sıradan bir eve kışın ortasında 1000-2000 gibi faturaları gönderebilecek gücü kenfinde bulanlar ya bu işten anlamıyorlar ya da doğru şeyleri yapmaktan acizdirler.

Kimse gücenmesin lütfen. Enerjinizi sorunu çözmeye harcayın ya da yapamayacağınızı kabul edip görevden vazgeçin.

Bu halk bunu hak etmiyor.

(Serhat Kotak)

Kıb- TEK’e şu ya da bu şekilde ilintilenen, 3-5 yurt dışı biletle, 3-5 şehir gezen, 1-2 santral gören, 2-3 firmanın işleyişini gören, kendinden geçiyor, yabancılaşıyor... toplumuna bile.. ahali, eşek yükü para ödüyor, önümüzdeki iki ay da böyle geçecek. Tek Öneri, “klima yakma”... Oldu. Tezek yakacağız...

(Hüseyin Ekmekçi)

BESİYERİ 2

Aslında ben, sadece KKTC yi değil, tüm Kıbrıs Adasını "Besiyeri" ne benzetmiştim. Ve bu konudada düşüncem değişmez. Suçu guneyde işle kuzeye geç, ya da kuzeyde işle güneyde yaşamaya başla , oh ne âla. Gerçekten mikropların üremesi çoğalması için bundan güzel ortam olur mu?

(Bülent Dizdarlı)

Hade bakalım.... İçişleri Bakanı 350 bin KKTC vatandaşı var dedi. Cumhurbaşkanı iki yıl evvel 220 bin vatandaş var demişti. Başbakan "Planlamanın sayılarına güvenim yok" der. Planlama 220 bin civarı vatandaştan söz eder. 2011'deki Nüfus sayımı 190 bin demişti. Kaç kişi doğmuş ve ölmüş ki vatandaş nüfus 350 bine çıktı. İşte böyle sorumsuzca ve alaguduru yapılan açıklamalarla insanların aklı karışır ve gerçek hiçbir zaman bilinmez ve yerine sadece koskoca soru işareti ve pompalanmış korkular kalır.. Büyük bir ihtimalle Bakana De Jure Nüfus 350 bin denmişti, o da vatandaş olarak algıladı ve öyle açıkladı diye düşünmek isterim..

(Mete Hatay)

Ülkemizde ayrıcalıklılar keyif içinde yaşarken, çağdaş yaşam kalitesi gittikçe düşen bizlerin;"Beterin beteri var" düşüncesi tam bir acizliktir.Korkmayın! Yoksa kaybetmekten korktuğunuz her şeyi Kaybedeceksiniz...

(Eralp Şerifoğlu)