KIB-TEK son kalemizdir!

KIB-TEK'e uzanan elleri kırarık!

kablo da istemeyik, özelleştirmeyik de

Pahalı mı? Hade yahu sizde!

müstehakımızdır!!!

(Aytuğ Türkkan)

Adamın hastanede yatmasına değil hastanede yatmasını sağlayanlara kızacaksınız.Biz ülke insanları olarak aramızdan çürükleri temizlemediğimiz sürece her şey bize mübahtır.

(Serkan Özalan)

Polisin silahı, iş insanlarının da korumaları yoktu eskiden...

Silahı yoktu ama insanlarda polise hürmet, saygı, güven vardı.

Adaletine güvenilirdi.

...

Şimdi “kara çarşaf”ı fotoğraf çekti diye gazeteciyi hücreye tıkarken, beyin dağıtan “hatırlı”yı deniz manzaralı hastanede ağırlıyor.

Polis polisi soruşturuyor, ha bire...

Devletin polisi, devletin hastanesinden zanlı kaçırıyor.

Olacak iş mi?

(Cenk Mutluyakalı)

Anayasa da değişiklik yapılarak İŞ MAHKEMELERİ kurulmalıdır.

İş mahkemeleri, genel olarak işçi ile işveren arasında çıkan uyuşmazlıklar ile Sosyal sigortalar ve ihtiyat Sandığı’nın taraf olduğu uyuşmazlıkları da çözmekle görevli olmalı, ÖZEL SEKTÖR de sendikalaşmanın önündeki engelleri hızlı bir şekilde kaldırmalı. Adaletin gününde tecelli etmesini sağlayarak emekçinin haklarını gerekli süre içerisinde korumalıdır.

(İzzet Türkmen)

ASIL YANITINI BEKLEDİĞİMİZ SORULAR: 4 tane cana mal olan ve devlete güveni yerinden oynatan Girne Yolu faciasını biz yazdıkça "Mühendislik hatası var" diyenlere yine yazılarımızda; "Bu ülkede inşaat projelerine vize veren Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği değil mi?" diye sorduk ... Ve bu Birliğimizin üyelerinin açıklamaları anında gazete manşetlerinde patladı: "Herhangi bir proje için vize istemi gelmedi!..." Tam "ört ki ölem" durumları!.. Dörtlü Koalisyon gelir gelmez başlatılan o yol projesi aylarca nice sorun yaratarak sürdü ve biz Allahın günü gazetelerimizde de, sosyal medyada da o sorunları irdeleyip durduk... Bugünlerde dilleri çözülen o KTMMOB üyesi mimar ve mühendislerimiz neredeydiler biz yazıp çizerken? Neden bugünlerdeki kadar aktif olmadılar yol yapım çalışmalarına ilişkin eleştiriler yankılanırken? Vizesiz bir projenin yürütülmesine neden izin verdiler? O vizesiz projeyi yürüten mimar ve mühendisler KTMMOB'nin üyeleri değiller miydi? Eğer değillerseydi yasal bir zorunluk olan bu üyeliğin kaydını yaptırtmadan iş yapanların bir yıl boyunca neden peşine düşmediler? Onları KTMMOB olarak neden durdurmadılar?.. İşte bizim asıl yanıtını beklediğimiz sorular bunlardır... Hükümet partilerine bağlı bazı milletvekilleri de "o projeyi UBP'den devraldık" savunmasını yaparlar şimdi... Peki kâğıt üzerindeki o projeyi uygulayan kim cancağızlarım?.. Ne kadar da kolaycılığa kaçarsınız siz böyle!..

(Ahmet Tolgay)