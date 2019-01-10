40 yıldan fazladır ülkeyi yöneten UBP protesto yapacakmış. Kendi kendilerine slogan atarak. Ciklos’u biz yaptık katil biziz. Üniversiteleri biz yaptık biz batırdık. Kıb-Tek’i biz kurduk bizim adamlar yönetti biz batırdık. son yağmurlara yenik düşen ülkeyi biz inşa ettik biz batırdık gibi sloganlar ile protesto yapacaklarmış. Trajedi komedi bu.

(Bilal Dericioğlu)

Arma Renklerini Sevenlerin Son Çırpınışları: Kalbindeki, renk aşkı,

Yüreğindeki bağlılık.

Ruhundaki özveri,

Amatörlükdü!

Öldürdüler...

Kulüpler,Formalar,Alın teri,Tarihin, kültürün;SATILIK...

Kavga var!

Kazanmak,tüm değerlerin önünde,

Mücadele etmek yetmiyor.

Saygı görmek istiyorsan çok güçlü olacaksın!

Birileri Kazanmak için her yolu deneyecek kadar da hırslı.

Sağlam duracaksın,durabilirsen.

Veya gideceksin..

Ve "bizim zamanımız da"diye cümleye başlayanlar;

Amatörlükle birlikte siz de gittiniz zaten!

Para herkesi yendi.

(Eralp Şerifoğlu)

BURASI MEKSİKA MI YAHU? Nedir adalet? Kişiye göre uygulanırsa memleket ne hale gelir gördük... Dün rezaleti siyaset önledi, ama koca bir enkaz kaldı geriye...

(Hüseyin Ekmekçi)

Sağdan aday ol, sonra soldan aday ol, 40 yıl koltukta oturacaksın ama eleştiriye açık olmayacaksın ve dalga geçeceksin.Ufak bir hatırlatma yapayım, ben herzaman dersime ciddi çalışan, karşısındaki muhattabını adam yerine koyan,bulunduğu makamın hakkını veren ve kimseden korkmadan da bildiği doğruları paylaşan biriyim.Mutluyum çünkü beni sürekli takip ettiğinizi bilmiyordum değerli büyüğüm.Size söz ilk TV programımda sizlerin kulaklarını çınlatacağım.Tek bir farkla.Sizin gibi dalga geçerek değil, sizi insan yerine koyarak...

(Sadık Gardiyanoğlu)

"Toplumdaki bireyler kendi kişisel ve toplumsal hayatlarına yapılan müdahaleden duydukları rahatsızlığı başka şahısların din ile ilişkilerini hedef alarak belirttiklerinde, Türkiye’de derinleşen laik-muhafazakâr ayrımı adanın kuzeyinde de kendine yer edinmiş oluyor.

Bugün, Türkiye’deki laik-muhafazakarlık kapışması ve Kıbrıslıların din ile ilişkisine yapılan müdahaleler ile birlikte, Kıbrıs’ta da dini semboller ve ritüellerin politikleştiğini görüyoruz.

Türkiye toplumunda laik ve muhafazakâr ayrışmasının içinde taraf olan kutupların birbirlerine karşı öfkeli ve hoşgörüsüz tavırları bizim kendi memleketimizde örnek alacağımız yaklaşımlar olmamalıdır. 21.yüzyılda çok kültürlü ve çok sesli toplumlarda aydın insanlar bu yaklaşım biçimlerini aşmak için mücadele verirken, biz bu ayrımları kucaklamamalıyız."

(Sıla Uluçay)