Vicdanı ret : Benim açımdan , doğuştan hormonal bozukluğu olan , ve kadınsal yöne eğilimi olan erkek , için bu hakkı gayet normal karşılarım. Ama eli ayağı sağlam , belli bir kesime yaltaklık yapmak için bunu kullananlara tabii ki karşı olacam. Doğuştan olanlara bi lafım yok, sonradan sırf askerlik için olacak varsa bizim buralarda P...T veya İ...E derler. Meclisimiz i...lik yasasıyla uğraşacağına, faiz yasası, asgari ücret, hastanelerin 2019 şartlarına gelmesi, yolların 2019 şartlarına göre kurak olmayan iklim şartlarına göre olması vs.vs. icraatlarla ve uygulayarak artık gözle görülür birşeyler yapmalarını istiyorum. Ha yapamıyorlarsa da İSTİFA etmeleri hem kendileri için hem de KKTC vatandaşları için en doğrusudur...

(Tamer Karakaşlı)

Askere gittiğim, daha doğrusu gitmek zorunda kaldığım sene ,oğlum henüz 2- 2.5 yaşındaydı.Çavuş olduğumdan haftada bir gececi iznim vardı.O gece de "gece eğitimine" denk gelirse ,eve vardığımda oğlum uyumuş olurdu.Sadece karanlıktan bakar ,hafifce alnını okşardım.Sabah da yine o uyurken evden çıkar ,tabura dönerdim.Bu anlamda 1 sene zor geçti.Son aylarda kullandığım izinlerle hasretliği gidermeye çalışırdım. Beni de görmeye getirdiklerinde,elinde topla gelirdi, orada biraz oynardık.O kaçarken de arabaya binene kadar takip eder, gözlerim dolardı ve dakikalarca ağlardım. Askerlik bana ne sağladı dersem ,erken kalkmayı , sağlıklı sabah sporu ve koşusunu,az da olsa silah eğitimini, temizliği,yatak onarmayı ,karavana yemekleri (gizlice dışardan çağırdıklarımız hariç