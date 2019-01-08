İşte bu "gündem değiştirme" ve "halkın dikkatini dağıtma" olayını çok güzel yapıyorlar.

"Vicdani Ret" çıktı ne "%30 Harç Zammı" kaldı, ne "Hayat Pahalılığı", ne "Asgari Ücret" ne "geçim sıkıntısı", ne "öğretmensiz, hademesiz okul", ne "mühendissiz yol", ne "doktorsuz hemşiresiz hastane", ne "eğitim", ne "çevre" ne "CAS" ne de "adli olaylar" ...

Tür sorunları, derdi sıkıntıyı unuttuk...

Çok yakın bir zamanda İsviçre parlamentosu gibi "Tartışacak konu bulamayacağız" ve Meclisimiz açılmayacak ...

Güzel, aydınlık ve bereketli bir hafta olsun...

(Raif Uzkan)

Gündemden gündeme koşan hükümetin bu hatasının alternatif maaliyetini bir düşünün. Bütün ülke bir kaosun içinde gündemden gündeme savruluyor. En acısı da hiçbir şey değişmiyor.

Özetle; devamlı bir şekilde başkasının eline bakan bir ülkede vicdani ret olsa ne olur olmasa ne olur. Zaten özgür değilsin...

(Şahap Aşıkoğlu)

TC Ziraat Bankası futbol kulüplerinin borçlarını üstleniyor. Hayrola, ziraata mı başlayacak futbolda hiç varlık gösteremeyen o kulüpler? E bari eli değmişken bizim buradakilerin borçlarını da üstlensin!

(Ahmet Tolgay)

Ülke siyaset özeti:

Yıl 2012- Maliye Bakanı Ersin Tatar ve UBP hükümeti Askerlik yasası değişilik önerisi veriyor "3.000.-Stg. (Üç Bin Sterlin) ödeyerek serbest kalmak" yani hiç askerlik YAPMAMAK!

Yıl 2019- UBP Başkanı "gençlerimizi askerlik görevi, yurt savunması gibi konularda kamplaştırma, aralarında tartışma yaratma günü değildir"

Yurt savunması dedikleri şey 2012'de başka 2019'da başka birşeydir?

(Murat Kanatlı)

'Ukrayna'da öğrenim gören dört Kıbrıslı Türk tıp öğrencisinin, KKTC liselerinden mezun oldukları için okuldan atıldığı' haberi basında yer aldı. Konu hakkında birkaç açıklama yapıldı ancak bir sürü belirsizlik ve tuhaflık var. Dört gencin okuldan atılma gerekçeleri 'KKTC lise diplomaları' ise ve bunu iddia edildiği gibi Kıbrıs Cumhuriyeti yaptırdıysa, durum gerçekten de çok enteresan. Zira Kıbrıs Cumhuriyeti, KKTC diplomalarını kendisi tanıyor!İ

Peki o zaman nedir bu olayın perde gerisi?

(Sami Özuslu)