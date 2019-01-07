Yakında ülkemizde de yaşanır mı?

Bir Öğretmenin öğrenci tarafından öldürülmesi üzerine Türkiye'de Öğretmenlik yapan arkadaşım Ata Ferruh Okay'ın paylaşımı:(Okuyup hep birlikte düşünelim Arkadaşlarım.)

Okulda bir olay yaşandığında “aman duyulmasın, öğrenci velisiyle uğraşamam ; görmezden gelirim olur biter. Nasılsa mezun olup gidecek!” diyen öğretmenler...

Öğretmen sorunu ilettiğinde “başka derste olmuyor da neden senin dersinde oluyor hocam!” yaklaşımında bulunan idareciler...

“Neden bu kadar disiplin olayı yaşanıyor okulunuzda kendinizi sorgulayın” eleştirisi getirerek idareyi eleştiren üst makamlar...

“Aman tüm günlü eğitim olsun da çocuk başımızdan gitsin, zaten çalışıyoruz, uğraşamam” diyen; çocukla ilgili bir sıkıntıyı aktarıp birlikte soruna çare bulmak istediğinizde pençelerini çıkarıp “benim çocuğum harika biridir!” savunmasını yapıp akşam yemeği dışında görmediği çocuğunu öğretmenden daha iyi tanıdığını iddia eden veliler...

Tüm mutluluğu sanal alemde arayan , kafasını kaldırıp dışarıya bakmayan ve gerçek bir dostluğa ihtiyacı olmadığını sanan gençler...

Ceren Damar kardeşimizin kan izi de katil zanlısının vebali de hepimizin, hepinizindir.

Görmezden gelmek tepkisiz kalmak onursuzluktur!

Çocuklar bizim çocuklarımız. Vicdanlıyı da vicdansızı da; iyisini de kötüsünü de bizler anne baba olarak evlerimizde yetiştiriyor; öğretmen olarak bizler sınıflarımızda okutuyoruz. “Onları görmedik, tanımıyoruz!” demek gibi bir lüksümüz yok. Unutmayalım ki Ceren Damarı da Hasan İsmail Hikmet’i de bizler yetiştirdik

(Eralp Şerifoğlu)

DPÖ geçen ay gollandro ve cehennem topuzunun ucuzladığî tespitini yaptıktan sonra bu ay da çiçek lahanası, beyaz lahana ve biberin ucuzladığını duyurdu. Hayat pahalılîğı ekside çıktı. Bunlar çūnkū temel gıda ve tūketim maddeleri! Gömeç ve gaz ayağını da hesaplasalardî eksi 5'lerde çıkarabilirlerdi. Gūneyde diş macunları 1 lira bizde 30 lira, gūneyde bir kilo peynir 4 lira bizde en az 30 lira, gūneyde et en fazla 7 lira bizde 80+lira, gūneyde çocuk bezleri 10 bizde 80. Gùneyde 55 inç samsung tv 500 lira bizde 5 bin 500 lira. Bu pahalılık nolacak efendiler. Ya insanca bir dūzende yaşayacayık ya da kapatın bu dkkanı artık.

(Gökhan Öztürk)

40’ında vicdani ret?

Nasıl mı yaşamak? Doğuyorsun, ÇOCUKSUN daha! ve Savaş yaşayan bir nesil sonrası büyümek kafa karıştırıcı. kim olduğunu, nasıl düşünmen gerektiğini bilemiyorsun mesela, niye mi? Kimisinin ailesinde şehit var. Kimisinin ailesi şehit eden taraf. Tuhaf olan iki taraf da ailen. Bir düşmanlık aşılanıyor ama kime düşman olman gerektiğini bilmeden büyüyor ve sorgulayamıyorsun bile.

Sonrasında dayatılan kitaplardan kurtularak insanları ve dünyayı tanımaya başlayacağın zaman diyorlar ki düşmana karşı askerlik eğitimi şart, yaş daha 18 gençsin. Sorgulamayı öğreniyorsun hangi düşman? Meçhul.

Daha hayatı yeni tatmaya başladığın yaş 18. En dinamik, en deli dolu, en çılgın fikirlerle dolusun ama askerliğe mecbursun. Üç seçenek var önünde ya asker olup düşüncelerini bir buzluğa koyacaksın, ya bir üniversiteye istemeden kayıt yaptırıp askerliğini erteleyeceksin, yada bu ülkeden fikirlerini düşüncelerini yaşamak için uzak kalacaksın.

Asker olmak kötü mü? Bence kötü. Bana öğrettiği tek şey sabretme oldu ki o kısmı faydalı ama geneli mantıksız. Yapılmalı mı? Dileyen tabi ki yapmalı o silah eğitimini almak isteyen bir hayli gencimiz var. Ama o eğitimi almak istemeyip ben devletime farklı şekillerde daha iyi hizmet vermek isterim diyenlerin düşünceleri de HAK. Kimse zorla silah altına alınmamalı ne de silah eğitimi almak zorunda bırakılmamalı. Haaa bazılarııı diyecek ki ama GAVURDA ZORUNLU, HEM DA DAHA UZUN SÜRER ASKERLİK. Ben ona da karşıyım, hatta ben tüm silahlara ve ölümlere karşıyım. Daha verimli bir gençlik, daha üretken bir gençlik, ülkesine sahip çıkan bir gençlik için #vicdanirethaktır Barış içinde silahların olmadığı bir dünya diliyorum.

(Serkan Şah)

Ey orada burada "beşinci kol" arayan efendiler, sizin peşine düşecekleriniz "ben askerlik yapmayacağım, buna karşıyım" diyen dürüst gençler değil, sabah akşam militarist söylemlerle narra atan, ona buna çatan ama askere gitme zamanı geldiğinde, oğlunu ya bedelliye, ya da sahte doktor raporu almaya gönderen sahte pehlivanlar ve babaları gibi davranan çocuklarıdır!!

(Mete Hatay)