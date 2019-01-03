Hayırlısı... 851 milyon TL bütçe açığı işe yıla başlayan hükümet, memura kepçe ile vere kepçe ile geri alıyor, özel sektör emekçisine ise kaşıkla da vermeyip, yine kepçe ile alıyor...

(Hüseyin Ekmekçi)

Bugün Ayda’yla Lefkoşa’nın eski ve yeni Müslüman mahallelerini gezdik... ve herkese oraları şiddetle kolaçan etmelerini tavsiye ederiz. Şam lokantalarından, Kahire berberleri ve Halal bakkal ve kasaplarıyla, Arpça reklam ve grafitileriyle, sergilenen farklı siyasi mesajlarla gerçekten farklı bir Güney Lefkoşa turu yaptık. Eskiden Adayı ziyaret eden Batılıların birçoğu Lefkoşa'yı Şam'ın küçük kız kardeşine (Little Sister of Damascus) benzetirlerdi. Eskiyi bilmem ama Lefkoşa'nın bu kısmı gerçekten şimdilerde çok kültürlü Şam'ın küçük kızkardeşi olmuş.

(Mete Hatay)

Eski Rum Cumhurbaşkanı Dimitris Hristofyas'ın dediğine bakınız: "İster Rum, isterse Türk olsun çözüm isteyen herkes sokağa dökülmeli." Kıbrıs'ta çözümü yaratabilme adına eline tarihi bir fırsat geçen, ama masadaki muhatabı Mehmet Ali Talat'a "Ellerinden gelse nefes borularımızı kesecekler. Ne yapayım ben? Kendimi Sarayönü'nde asayım mı?" dedirten o Hristofyas'tır işte bu!.

(Ahmet Tolgay)

3.5 milyon verdiler, hisseleri almadılar.

Bakanlar Kurulu kararıyla 50 istihdam yaptılar.

83 kişiden 76'sını işe aldılar.

Genel Müdüre 20 bin TL ikramiye verdiler.

1.7 milyon TL borç ödemek için parayı aldılar, ödemeyi yapmadılar.

"Hakkı huzur" diye yönetime peşin para dağıttılar.

Şimdi de eylem yerine gidiyor, politika yapıyorlar!

(Cenk Mutluyakalı)

Kumarcılar Hanı restore edildikten sonra girişine tanıtım bilgisi konmak üzere hazırladığım bir yazıyı ilgililere verdiğim gibi, anımsadığım kadarıyla Kumarcılar Hanındaki Asaf Şenol ile Ali Nebih arkadaşlarımıza da vermiştim. Ancak son zamanlarda Kumarcılar Hanının girişine konan ve vermiş olduğum bilgilerden de büyük oranda yararlanıldığı anlaşılan tanıtım tabellası yanlış bilgiler içerirken, vermiş olduğum bazı önemli bilgiler de tanıtım tabelasına girmemiştir. Bu hanın ilkin Kılıç Ali Paşa Vakfına ait olduğu tabelada yer almamaktadır. Aslında bu bilgi Kılıç Ali Paşa ile ilgil 5 Zilhicce 1120 (15 Şubat 1709) tarihli Şeriye kayıtları ile diğer Evkaf Arşiv belgelerinde açıkca yer almaktadır.

Ayrıca bu hanın Alanyalılar Hanı adıyla bilindiği tanıtım tabelasında yazılı olmasına karşın, aslında Alanyalılar Hanı adıyla bilinen Büyük Han'dır, Kumarcılar Hanı değil...

Bu han hiçbir zaman Hımarcılar Hanı adıyla bilinmemiştir ve bu ad ilkin eski Türkçe'den bu şekliyle Mustafa Haşim Altan tarafından 1982 yılında okunmuş ve daha sonra yanlış okuduğu belirlenmiştir.

Şu anda hanın % 25'inin Behzat Aziz Beyli ailesine, %75'inin Con Aziz Kent ailesine ait olduğu tanıtım tabellasında yer almamaktadır.

İlgililerin tanıtım tabellasına doğru ve gerekli bilgiler koymaları dileklerimle tüm Kumarcılar Hanı esnafının yeni yılını içtenlikle kutlarım...

(Tuncer Hüseyin Bağışkan)