Geçen sene siyaset büyük oranda hayal kırıklığıyla geçmesine rağmen bazı umut verici olaylar da yaşanmadı değil.. Barış söylemiyle hayat bulan partiler, atılacak en ufak barışsever adımların bile atılmasına vesile olamadı. Diğer taraftan süpürge ve ev temizliği öneren partilerin ise süpürge ellerinde kırıldı. En basit adımlar bile bahanelere boğuldu. Öte yandan, hükümet ekonomik kriz dönemini büyük oranda zaiyat vermeden aşmayı başardı. Türkiye'den beş kuruş almadan koskoca bir yıl geçti. Bu da bize ilerisi için iyi bir eksersiz oldu. Diğer önemli bir nokta ise döviz krizinden sonra Rumların hiç olmadığı kadar kuzeyi mesken tutmaya başlamaları oldu.

2019 tüm siyasilere daha üretken, yaratıcı ve cesur bir yıl olması dileğiyle... Hükümet hem sakız çiğneyip, hem de yürümeyi öğrenirse, işler eminim daha hızlı bir devinim yaşayacaktır.... Herkese mutlu yıllar dileğiyle..

(Mete Hatay)

Başbakan, CAS'ın normal bir şirket olmadığını izah etmeye çalışırken siyasilerin yaptıklarına dayanmaya çalıştı. Aynı başbakan, aynı programda siyasilerin görevlerinin yasalar ile belirlendiğine çok güçlü vurgular yaptı. Bu durumda yasalardan almadıkları yetkilerle, "durumdan vazife çıkararak" CAS çalışanlarına sözler veren, yanlış yönlendiren siyasilerin CEZASI ne olacak?

(Hasan Erçakıca)

Kıbris bir adamidir ? Cennedden parcamidir? Kıbrisi ben brakamam gurbedde yaşayamam.

Diye sarki besteleyen kemran aziz ' rahmeyle aniyor. Ve emeklerini boşa cikaran tüm köryeyici bakan m.wekili weya kim warsa hebsini tebrik ediyorum.

Gençleri üretmeye. Calişmaya we geliştirmeye teşvik edecegine gumarhaneye teşvik edeen yasayida onu onaylan meclisida. O meclisden cikacak yasayida.

Gercekden içler acisi bir yönetime sahib bir ülke . Ne gelende hayir war ne gidende gün. Siz düzen gurmak icin degil düzülen olmak icin warsiniz iyiki warsiniz.

(Mustafa Kocabaşoğlu)

Yurdunu seven, başkasının toprağında, malında, parasında gözü olmayan, dansöz gibi kıvırtmayan, silah yerine çiçek seven, kendi halkı yanında diğer halkları da seven, Dünya gezegeninin insanları, yeni yılınız kutlu olsun

(Emine Tankı)