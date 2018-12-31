Yıllardır bu ülkede çözemediğim hep kafamı kurcalayan bir konu var.Hükümetler bir yıl içinde benzine,tüpgaza,elektriğe,mobile,harçlara yani herbir şeye defalarca oggalı zam koyar.Bir de dövizden ani olarak fakirleşme ve geçinememe risklerimiz var.Malum piyasada patates de dahil fiyatlar altın seviyesine çekilebilir♧

Örnek olarak Benzine 1 yılda, toplamda %50 zam koymuşsa ,yaptığı indirim de belki %1 belki % 2 oluyor.Veya dün duyurulan ,1 Ocaktan itibaren tüm harçlara %30 zam olacağı haberi...Yakın geçmişte de Noel Baba duyurusuyla ,hayat pahalılığını % 22.5 vereceğini açıklamışlardı.

Bence hayat pahalılığı katkısını bu ülkede hiç vermemek çok daha mantıklıdır.Çünkü 5 verilirse 45 geri alınan bir mekanizma var.Ne demişler "Hiç verme istemem ,anda arada bir ucundan değdirt" ...

(Ahmet Ersöz.)

KKTC Vatandaşlığı, İptal ve Sınırdışı:

▪15 Temmuz 2016 Türkiye’de “darbe girişimi” oluyor.

▪22 Eylül 2016 tarihinde ise Hüseyin Atik isimli kişiye UBP-DP-Bağz. Hükümeti tarafından darbe girişiminden yaklaşık 2 ay sonra KKTC Vatandaşlığı veriliyor.

▪Bu kişi KKTC GKK-Sivil İşler Daire Başkanlığında görev yapıyor. Biliyoruz ki bu görevi ifa için vatandaşlık gerekmiyor.

▪7 Aralık 2018 tarihinde ise bu kişi CTP/HP/TDP/DP Hükümeti tarafından Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlıktan çıkarılıyor. Çıkarılma gerekçesi olarak idari işlemin/vatandaşlığının “hukuka ve yasaya aykırılık” olarak yazıldığını Resmi Gazete’den görebiliyoruz. Fakat göremediğimiz karara dayanak yapılan İçişleri Bakanlığı’nın 1650/2018 sayılı önergesinde belirtilen gerekçelerin neler olduğu.

▪ Bu kişi KKTC vatandaşlığı iptal edildikten sonra üst düzey FETÖ yöneticisi olduğu “iddiası” ile Türkiye’ye iade ediliyor veya teslim ediliyor veya alıkonularak götürülüyor.

Sorulması gereken sorular şunlar:

1- Bu kişiyi 15 Temmuz sonrası kim, neden ve hangi amacı gerçekleştirmek için KKTC vatandaşı yaptı? Bu kişiler derhal soruşturulmalı.

2- Yargılamadan kaçırılmak ve Türkiye’ye iade edilmesini engellemek için mi KKTC vatandaşı yapıldı?

3- Vatandaşlıktan çıkarılma gerekçelerini Resmi Gazete’de göremiyoruz. İçişleri Bakanlığı’nın “hukuka ve yasaya aykırı” dediği gerekçeleri nelerdir?

4- Bu kişinin vatandaşlığı, Türkiye’ye iade edilebilsin, orada yargılanması sağlansın diye mi iptal edildi?

5- Bu kişinin görev yaptığı sürede KKTC içerisinde bir suça karışıp karışmadığına yönelik araştırma ve etkin soruşturma yapıldı mı?

6- Hangi mahkeme tarafından, hangi tarihte ve hangi gerekçe ile iade edildi? Gerçekte iade işlemi yapıldı mı yoksa gerek duyulmadı mı? Basına yansıyan haberde sessizce alıkonuldu ve götürüldü yazıldı. Gerçek nedir?

7- Tüm bunların ötesinde masumiyet karinesini de düşündüğümüzde bu kişi gerçekte masumsa yapılan reva mı?

Cevaplanması gereken çok soru var.

(Ümit Bahşi)

Tamam da (hadi özel sektörü geçtik) memur bu sene %30 artış aldı mı? ya da 2019'da tüm çalışanlar %30 maaş zammı alacak mı? (Asgari Ücretli, Emekli, Sosyal yardım alan ve Engelli vs.)

"Hayat Pahalılığı ödeneğini dondurduk" dediniz, tamam... Hayat Pahalılığı durur, zam yürür mü??? Nasıl olur bu işler??? İkisi birden duramaz mı???

İlla birinin yerinde durması gerekirse neden zam yerinde durmaz mesela? Da sadece HP durur??

Düzgün yolda araç kullanabilmek için ödediğimiz Yol Vergisi (seyrüsefer) harcının yükselişiyle, yollarda altyapı, ışıklandırma, mühendislik vs. sebeplerden ölen insanlarımızın sayısının yükselişi neden doğru orantılı???

HP'nin hem Halkın Partisi'nin hem de (H)ayat (P)ahalılığının kısaltması olması tesadüf mü???

Ve babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi...???

(Raif Uzkan)