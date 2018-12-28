O kadar da değil yani, anladık, denetim eksikliği ve süreklilik sorunu var, sistemsizlik, politikasızlık, başına buyrukluk, kararsızlık var da...

hani kapalı mekanda sigara içeni ve içireni ve göz yumanı ve denetçiye hakaret edeni de neredeyse iki yanağından öpüp kutlayacak, aferin diyecek, alkışlayacağız.

'İnsan' dediğin de 'kütük' değil, illa ki 'çoban'a ihtiyaç duyan 'koyun' toplumu olmayalım!

zehir be bu! içmezseniz, içirmezseniz ölmezsiniz.

yasa, kural, usul tanımayanları da bu kadar cesaretlendirmeyiniz.

işletme sahibi çıksın, özür dilesin, utansın, bir daha yapmasın işte...

ne bu!

(Cenk Mutluyakalı)

Sanata sanatçıya gazeteciye farklı görüşe alerjisi olan insanlara tavsiyem Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını aynanın karşına geçip yüksek sesle bir daha okumalarıdır. İnan ki alerjiniz son bulacaktır.

(Bilal Dericioğlu)

Gündemde Dome Hotel var: Hukukun üstünlüğüne olan saygısıyla dikkati çeken Başbakan Tufan Erhürman'ı tansiyondan hastanelik eden durumlar bugünkü yerel gazetelerin manşetlerine yansıyanlar mı acaba?... Dome Otel olayı gündemin baş sıralarına yükseldi. Sayıştay Başkanlığı otelin hesapları üzerinde yaptığı incelemelerden sonra bu tesisin derhal Vakıflar İdaresi'ne teslim edilmesine dair rapor hazırladı. Başbakan Erhürman'ın incelemeler yapmak üzere görevlendirdiği heyetin kendisine sunduğu rapor da iç açıcı değil. Başbakan Tufan Erhürman siyasi kariyerinin en önemli sınavlarından birini verme sorumluluğuyla karşı karşıya. Bu bağlamdaki bir sınav da, usülsüzlükler ve yolsuzluklarla ilgili duyarlılığıyla dikkati çeken HP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay'ı bekler...

(Ahmet Tolgay)

İnsanını kazıklamanın,"Tiicari Zeka"

Halka olmayacak vaatler vermenin, "Siyasi Zeka".

Sporda Şike yapmanın,"Sportif Zeka",

Başkasının hakkını yemenin "Pratik Zeka" olarak algılandığı bir ülkenin "Zekasından!" değil ama Ahlak ve Vicdan anlayışından endişelerim var...

(Eralp Şerifoğlu)

Türkiye'deki birçok limanını özelleştiren AKP'nin Mağusa limanı konusunda geri adım atmasını ve özelleştirilmeyeceğini kabül etmesini beklemek gibi ilginç hallerimizin olduğu ortada... Eğer protokol gelip bu başlığa dayandıysa 2 yön var ya kendi yağımız ile kendi ciğerimizi kavurmayı öğreneceğiz, ya da özelleştireceğiz, ikisi arasını istemek pek mümkün değil gibi!

(Murat Kanatlı)