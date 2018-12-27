14 yıl hiç işe gitmeyeceksin, her defasında utanmadan terfi alacaksın, kamudan yüzlerce bin lira maaş alacaksın hem de yasal haklarını kullananlara iftira atmaya çalışacaksın. Senden değil sendikacı odun bile olmaz. ATAN ATAN ama kimseyi yalanlarına inandıraman. yazıklar olsun emek düşmanı zihniyet.

(İzzet Türkmen)

BM'nin 2018 mutluluk raporuna göre 156 ülke arasında ilk 50'lerin arasındayız ve hatta komşumuz Rumlardan da daha mutluymuşuz!... Başkaları gibi şaşırmadım...Mutluluğun gerçek anlamını bilmeyenlerin ülkesi olan KKTC'de mutluluk üzerine yapılmış bir araştırmanın sonucu zaten aynen böyle olur!..

(Ahmet Tolgay)

Değerli Yönetenlerimiz Vergi Hırsızlığını önlemek için "Bir alışveriş Bir Fiş" dönemini geri getirin. Vatandaşa vergi iadesi ödeyin, kazanan da Devletin kasasına mecburen parayı yatırsın! Olmaz mı??

(Eralp Şerifoğlu)

"Kapalı alanda sigara yasağı" bu ülkede en hassas olduğum konulardan biridir... Yasası Ferdi Sabit Soyer dönemindendir... Hatta "bir sigara kullanıcısı olarak bu yasayı geçirmekten mutluluk duyarım" diye kendisinden demeç almıştım... O günden beridir ağır aksak uyguladığımız ya da uygulamadığımız, bilip, görüp, başımızı çevirdiğimiz, zaman zaman denetlediğimiz, ötelediğimiz bu sistem sayesinde, en sonunda devletin başındaki bakana bile tepki gösterilmiştir. Asla tasvip edilemez ve kabul edilemez bu olayın, belki bundan sonrası için daha ağır bir CEZA, DENETİM VE UYGULAMA sisteminin başlangıcı olmasını dilerim...

(Levent Kutay)

Çok değil 4 yıl önce MTG'li futbolcular paralarını alamadıkları için Küçük Kaymaklı maçına çıkmamışlardı. Maça o günkü kurallar da uygun olduğundan A2 takımıyla çıkan MTG, gençleriyle 2 saat içinde çıktıkları 2. maçlarında şampiyonluğa oynayan Kaymaklı'dan 5 gol yemişlerdi.

Şimdi Küçük Kaymaklı futbolcuları bu hafta şampiyonluğa oynayan MTG ile oynayacakları maça çıkmama kararı almışlar.

Küçük Kaymaklı bu maça çıkamazsa bu maç ertelenmelidir! MTG oynamayacağı maçtan 3 puanı kabul etmemeli. Çünkü biz MTG'yiz. Rakibimizin zayıf anından da, masa başı oyunlardan da bir beklentimiz yoktur. Bugüne kadar da olmadı. Tüm şampiyonluklarımızda sadece ter ve emek vardır.

Kıbrıs'ın kuzeyinde futbol böyle işte. Hiçbir takımın yarın ne olacağının belli olmadığı ligde, ben Kaymaklı futbolcularının sözleşmelerdeki hakkı verilene kadar onların mücadelesine destek veriyor ve eğer maça çıkmayacaklarsa hakları teslim edilene kadar onlara saygı gösterilmesini talep ediyorum.

(Okan Dağlı)