banner237
Başbakan’a Dome baskısı
Başbakan’a Dome baskısı
24 0
Yola düşen sandalye zincirleme kazaya neden oldu
Yola düşen sandalye zincirleme kazaya neden oldu
67 0
2018 Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkeleri
2018 Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkeleri
23 0
Çangar, 2019’a da damga vuracak
Çangar, 2019’a da damga vuracak
110 0
TOSFED gecesine, KKTOK damgası
TOSFED gecesine, KKTOK damgası
24 0
Böyle duyarsızlık olmaz
Böyle duyarsızlık olmaz
35 0
“Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele” sergisi için geri sayım başladı
“Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele” sergisi için geri sayım başladı
23 0
“54 senedir kardeşim gelecek diye bekledim”
“54 senedir kardeşim gelecek diye bekledim”
40 0
banner82

Sosyal Medyanın Sesi

banner27

banner210
Sosyal Medyanın Sesi
banner215

14 yıl hiç işe gitmeyeceksin, her defasında utanmadan terfi alacaksın, kamudan yüzlerce bin lira maaş alacaksın hem de yasal haklarını kullananlara iftira atmaya çalışacaksın. Senden değil sendikacı odun bile olmaz. ATAN ATAN ama kimseyi yalanlarına inandıraman. yazıklar olsun emek düşmanı zihniyet.

(İzzet Türkmen)

BM'nin 2018 mutluluk raporuna göre 156 ülke arasında ilk 50'lerin arasındayız ve hatta komşumuz Rumlardan da daha mutluymuşuz!... Başkaları gibi şaşırmadım...Mutluluğun gerçek anlamını bilmeyenlerin ülkesi olan KKTC'de mutluluk üzerine yapılmış bir araştırmanın sonucu zaten aynen böyle olur!..

(Ahmet Tolgay)

Değerli Yönetenlerimiz Vergi Hırsızlığını önlemek için "Bir alışveriş Bir Fiş" dönemini geri getirin. Vatandaşa vergi iadesi ödeyin, kazanan da Devletin kasasına mecburen parayı yatırsın! Olmaz mı??

(Eralp Şerifoğlu)

"Kapalı alanda sigara yasağı" bu ülkede en hassas olduğum konulardan biridir... Yasası Ferdi Sabit Soyer dönemindendir... Hatta "bir sigara kullanıcısı olarak bu yasayı geçirmekten mutluluk duyarım" diye kendisinden demeç almıştım... O günden beridir ağır aksak uyguladığımız ya da uygulamadığımız, bilip, görüp, başımızı çevirdiğimiz, zaman zaman denetlediğimiz, ötelediğimiz bu sistem sayesinde, en sonunda devletin başındaki bakana bile tepki gösterilmiştir. Asla tasvip edilemez ve kabul edilemez bu olayın, belki bundan sonrası için daha ağır bir CEZA, DENETİM VE UYGULAMA sisteminin başlangıcı olmasını dilerim...

(Levent Kutay)

Çok değil 4 yıl önce MTG'li futbolcular paralarını alamadıkları için Küçük Kaymaklı maçına çıkmamışlardı. Maça o günkü kurallar da uygun olduğundan A2 takımıyla çıkan MTG, gençleriyle 2 saat içinde çıktıkları 2. maçlarında şampiyonluğa oynayan Kaymaklı'dan 5 gol yemişlerdi. 
Şimdi Küçük Kaymaklı futbolcuları bu hafta şampiyonluğa oynayan MTG ile oynayacakları maça çıkmama kararı almışlar.
Küçük Kaymaklı bu maça çıkamazsa bu maç ertelenmelidir! MTG oynamayacağı maçtan 3 puanı kabul etmemeli. Çünkü biz MTG'yiz. Rakibimizin zayıf anından da, masa başı oyunlardan da bir beklentimiz yoktur. Bugüne kadar da olmadı. Tüm şampiyonluklarımızda sadece ter ve emek vardır. 
Kıbrıs'ın kuzeyinde futbol böyle işte. Hiçbir takımın yarın ne olacağının belli olmadığı ligde, ben Kaymaklı futbolcularının sözleşmelerdeki hakkı verilene kadar onların mücadelesine destek veriyor ve eğer maça çıkmayacaklarsa hakları teslim edilene kadar onlara saygı gösterilmesini talep ediyorum.

(Okan Dağlı)

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.