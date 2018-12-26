Öğretene bak: Bir erkek, yanındaki çarşaflı kadınlarla resmi çekildi diye polise başvurdu. Olabilir. Ülkemizde kişileri izinsiz olarak fotoğraflamak yasaktır. Gazeteciliğe başladığımda ben de bunu yaşayarak öğrenmiştim.

İşin dramatik tarafı başkadır ama... Bu kişinin öğretmen olduğu da böylece bilinir hale geldi.

Eşi ve çocuğunu böyle giydiren adam devlet okulunda din kültürü öğreten olamaz.

Sorun bu haliyle kamusal hale gelmiştir.

(Hasan Erçakıca)

Hasan Çağda’yı değil, kendi kendini sorgula ey ülkem!!!

İçinde yaşamaktan korkuyorum çünkü artık!

Yabancıyım ülkeme.. Dışlanmışım ülkemde!

Seni sevmekten çoktan vazgeçtim KKTC!

Sen benden vazgeçtiğin andan beri...................

Sen yalnız değilsin Hasan. Hepimiz yalnızız

(Sevdiye Gökaydın)

"Bu bir ayar çekme midir, diğer tüm gazetecilere gözdağı mıdır, yeni bir susturma, yola getirme tarzı mıdır? Bunu bilelim artık. Polis artık tahammülsüz mü davranacaktır, başka ülkelerin polislerini mi örnek almak istiyor, nedir bu?"

(Ali Baturay)

Kıbrıs’ın bir sokağında tüm bedeni kara çarşafla örtülü ve yalnızca gözleri görünen iki kadının yürümesi haber mi?

30 senelik gazetecilik deneyimimle kendi yanıtım “evet”tir.

Çünkü Kıbrıslı Türk kadını üzerindeki çarşafı neredeyse bir asır önce atmıştır.

(Cenk Mutluyakalı)

Bir kahraman gazeteci vardır açık açık söylüyor KKTC diye bir devlet yok diye. Birileri ona kızıyor,niye kızıyorsunuz ki...O kişi dürüstçe inanmadığını açık açık söylüyor....Ya bu Devletin en üst kademelerinde görev alıp onu yıkmak için çalışanlara ne demeli...Sabahlara kadar kuruluşunda üzüntüsünden ağladığını söyleyenlere ne demeli...Bu kişileri yönetici seçenlere ne demeli....Devlet mekanizmalarını kendi çıkarları için araç olarak kullananlara ne demeli...Sahtekarlığın prim yaptığı bu düzende neremiz doğru ki....

Herşeye rağmen bedel ödeyen bizler yarınlara umutla bakmak isteriz.Özgürlüğümüzü ve kurduğumuz Devleti koruyup kollayacak yüreklerin olduğuna inanıyorum.Biliyorum ki gaflet ve ihanet Kıbrıs Türk Halkını yıkmayacak aksine güçlü kılacaktır.

(Sümer Şehitoğlu)

Yılın bu son günlerinde Güney çarşısına doğru hızlanan ve yoğunlaşan geçişler, KKTC vergi mükelleflerinin beslediği kaynaklardan ödenen 13'ncü maaşın Güney'e aktarıldığını doğrulayan bir durumdur... Bunda, düşen döviz değerlerine karşın,çarşımızda yeteri kadar düşmeyen fahiş fiyatların da tetikleyici rolü olduğu tabii ki göz ardı edilemez...

(Ahmet Tolgay)