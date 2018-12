Vazgeçin devletçilik oyunundan “Devletçilik oynuyorsunuz. Her tarafından insani değerleri dökülen bir rejimin, arsız yüzüsünüz, kanlı ellerisiniz, vicdansız yüreğisiniz. Bu rejimi savunan herkes, devletçilik oynamaktan vazgeçin. Sahte olacağınıza olmayın daha iyi. Kapatın artık oyun tahtasını, oynayacak pul kalmadı, ganimet tükendi, tükettiniz, semirdiniz, sömürdünüz, bu ülkenin gençlerini de, çocuklarını da öldürdünüz, bitti, vazgeçin!”

(Tacan Reynar)

Dome Otel meselesindeki ironik durum şu: İşçi 2008'de Vakıflar tarafından işletilen otelin zarar ettirildiğini söyleyerek orayı devralarak karlı hale getirdiklerini iddia ediyorlar ve otelin Vakıflar idaresiyle olan anlaşmasının uzatılmasını istiyorlar. Öte yandan tarihsel olarak dürüstçe bakarsak Dome otelin 2007-2008'de zarar ettiği doğru. Ama Vakıflar İdaresi tarafından otelin yıllarca (30 yıldan fazla) başarılı bir şekilde işletilmiş olması iki taraf tarafından es geçiliyor. İşçi haklarına saygılı, kar eden, eğitici bu kurumun geçmiş başarıları, hem şimdiki satış karşıtı siyasetçi anlatısında hem de bugünkü neo liberal anlayışta hareket eden Evkaf idaresi tarafından unutturulmaya çalışılıyor. Evkaf tarafından yıllarca işletilen Dome Otel, Kıbrıs Otelcilik tarihinde çok önemli bir mihenk taşıdır. Orada bu mesleği öğrenmiş yüzlerce insan bu sektörü tüm ada sathına yaymayı başarmışlardı. Yıllarca kazandığı parayı Vakıflara aktararak, 1996 senesine kadar yatırım yapamayan Dome otel, 1996-2001 yılları arasında hem 2 milyon sterlinlik bir yatırımı gerçekleştirmiş, hem de doluluk oranını %75-80'lere çekmişti. O dönemde Dome otelin başarısı üzerine dönemin turizm Bakanı Akıncı kapatılan Turizm İşletmelerine bağlı Mare Monte'yi de Vakıfların işletmesine devremişti. Bu şahlanış döneminde işçinin bazı haklarından feragat etmesi, bu kaynağı üçte birini oluşturmuştu. Otel hem kalkınma bankasından yarım milyonluk bir kaynak kullanmış ve dört yılda borcunu kapamış, hem de dönemin Casino'sunun 1993-1998 yılları arasında dönemin hükümeti tarafından yarıya düşürtülen kirasını eski rakama çıkartarak 4 yıllığını peşin alarak yatırımlara kaynak yaratmıştı. Otel benim bildiğim 2005 yılına kadar gayet başarılı ve dolu dolu çalışmıştı. 2005 ve 2008 yıllarındaki zarar hikayelerini genelleyerek tüm 30 yıllık hikayesine mal etmeyelim lütfen. Sayın Doğuş Derya otelin tarihini merak ediyorsa onunla her zaman bir kahve içmeye hazırım. Bu arada tekrar yineleyim otelin özel sermayeye kiralanmasına şiddetle karşıyım. Eğer Vakıflar işletmecilikten vaz geçmişse, yerine şu an oteli başarılı bir şekilde idare eden işçi koalisyonuna bırakılmasını ve kiranın yenilenmesi taraftarı olduğumu belirteyim. Ama hak ararken tarihi de doğru anlatmak gerekir sayın Derya... Vakıflar her zaman oteli zarar ettirdiğinden dolayı değil, o dönemdeki hükümetin (2004-2008) atadığı idarenin bu işi beceremediğinden dolayı zarar etti otel. Yani CTP'nin.

(Mete Hatay)

İkinci Cumhurbaşkanımız Mehmet Ali Talat, dördüncü Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı için "Anastasiadis'e hiç inanmıyor" dedi... Kendisi acaba "yoldaşım" da dediği Hristofyas'a inanmış mıydı?..

(Ahmet Tolgay)

Tufan Erhürman’a “bağlı” KKTC Polis Teşkilatı, Kıbrıs TV’de kameraman olarak çalışan bir basın emekçisini, fotoğraf çektiği için 4 saat gözaltında tuttu. Özel Hayatın Gizliliği Yasası tahtında dava okudu ve sonra serbest bıraktı. Tufan Erhürman’ın bu mesele ile tek ilgisi, Polis Teşkilatı ile yakın olması değil, aynı zamanda davaya ve gözaltına konu olan Yasa da kendisinin marifeti… Özel Hayatın Gizliliği Yasası 2014 yılında Tufan Erhürman tarafından hazırlanmış, önerilmiş ve Meclis’ten geçmişti. O tarihlerde bu yasa hem hukuk çevrelerinde hem de biz de dahil siyasi çevrelerde ciddi eleştirilere konu olmuştu. Ancak “Tufan Hoca partiyi kurtaracak” heyecanından gözü dönmüş olan CTP tabanı, bu eleştirileri kulak arkası etmişti. Ben o tarihte bu yasa ile ilgili bir yazı yazmış ve “bu yasaya Tufan Erhürman Yasası diyelim, 2-3 yıl içinde bu yasadan dolayı yaşanacak mağduriyetlerin müsebbibini unutmayalım” demiştim. Cumartesi gecesi Tufan Erhürman çok huzurlu uyumuştur herhalde… Bizzat hazırladığı Yasa uygulanarak, kendisine bağlı Polis Teşkilatı tarafından 4 saat içerde tutuldu bir genç… Kelepçeyi kendisi taksa bu kadar keyif almaz insan! Hem diyelim ki itiraz falan bir şey olursa, Doğuş Derya tarafından önerilerek yasası geçen ve her yere yerleştirilen kameralardan da ispatlanabilir bu fotoğraf çeken teröristin melun faaliyetleri! Yaaa CTP’li ve CTP’siz dostlarım… Sizin kurtarıcılar neden hep böyle fııısss çıkıyor? Sizin partinin komple temelinde bir bozukluk olmasın? Talat, Soyer, Yorgancıoğlu, Derya, Erhürman derken imanımız gevredi başımıza sardığınız belalardan… Umarım bugünlerde yeni bir kurtarıcınız yoktur. Çünkü biz bıktık, siz bıkmadınız kurtarılmaktan…

(Ahmet Karakaşlı)