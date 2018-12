Kamuda terfi sınavlarında ,Kamu Hizmeti Komisyonu , sanırım 12-13 yıldan bu yanadır, İngilizce yeterlilik sınavı düzenlemekte ve geçme notunu da 60 olarak belirlemiştir.Bu sınavda başarılı olanlar, aldıkları belgelerle ,emeklilik yaşına kadar,İngilizceyi unutsalar da,konuşmasalar da, girecekleri her terfi sınavında diğerlerinden 10 puan önde başlamaktadırlar.Işin garip tarafı şu ki sınavın ilk başladığı yıllarda, basit düzeyde yapılan bu sınav ,son yıllarda neredeyse TOEFL seviyesine yaklaşmış durumda.Yani bu sınavdan geçen isterse diplomat bile olabilir ki mevcut yüruttüğü kamu görevinde de hiç kullanmayacağı ve zamanla unutacağı detaylar da sorulmaktadır.Diğer bir gariplik de bu sınav her ne halse 2 ( iki ) yıldır da yapılmıyor. Yani evvelden belgeyi tutanlar ile belgeyi almak için uğraşanlar arasında ciddi de bir adaletsizlik olmuş.Ve çok yakından gözlemlediğimi söylüyorum , öyle insanlar var ki ortaokul,lise,üniversite hatta masterini Ingilizce tamamlamış ,ancak yıllar sonra ciddi şekilde ağırlaştırılan bu sınavda başarılı olamamış ,ancak ilk yıllarda alanlardan çok daha iyi Ingilizce konuşmaktadırlar.Aslında yabancı dil herkesin bildiği gibi önemli bir o kadar da nankördür.Kullanmazsanız zamanla unutursunuz.O yüzden bu gibi yabancı dil yeterlilik sınavlarının ,bence her 5 yılda bir yapılması ,kamu personelini hem test etmek hem de bilgilerini tazelemesi açısından önemli bir fırsattır. Benim iddiam 2 sene önce sonuncusu yapılan bu sınav ,ayni zorluk derecesinde tüm kamu personeline yapılsa ,belge alanların ne yazık 3 de 2 si başarısız olur. Tabi ki kazanılan hak kaybedilmez ancak ilk yıllardaki gibi basit bir sınavla (o zaman giren 10'a yakın kişiden bilgi alınmıştır), bunu alanların emekli olana kadar her terfi sınavında 10 puan önde başlaması ,sonradan girenlerin yaşadığı zorluk ve 2 yıldır da yapılmayan sınavlar söz konusu olduğunda ,ortaya bir haksızlık çıkmaktadır.

Umarım Komisyon Başkanı Kamil Kayral bey ,bu konuda hem adil hem de istikrarlı bir düzenleme yapacaktır. Mağdur olan insanlar bayağı fazla...

(Ahmet Ersöz)

4 gencimizi kurban ettikleri Girne anayolunda çalışmalar sürüyor iş bilmeyenlerin iş yaptığı ülkemizde yas bile ilan edilmedi şimdi yeni yıl kutlamaları yemekler partiler son hız devam. Asıl işleri yeme içme olanlara afiyet olsun. Yiyin için 4 gencimizin vebali gelir bulur elbet bir gün. Biz küçük bir aile olarak yaslı geçiricez yeni yılı ve her gün kullanmak zorunda olduğumuz bu yolda her geçtiğimizde kalbimiz acıyor. Tek bir cümle dökülüyor dudaklarımızdan mekanınız cennet olsun çocuklar. Sayenizde kaç can kurtuluyor yarım yol tamamlanıyor.

(Melek Kaya)

Türk Telekom, Ojer Telekom’un yüzde 55 hissenini borcu nedeniyle alacaklı bankalara resmen devrederken, Lübnanlı iş adamı Hariri’nin aralarında bulunduğu dört isim de istifa etti...>>

Kıbrıs’ın kuzeyine protokolle Telefon için özelleştirme öneriyorlar (!) Bir bahtsızlığımız da bu galiba, kendine yetmeyenden “ekonomik akıl” ve ders almayandan ders alıyoruz (!)

“Ekonomik protokol” alıp “demokrasi ve özgürlükler paketi” versek, yine de yanmayacağım !

(Cenk Mutluyakalı)