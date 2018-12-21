Hani gizli kalmış bir şeyi keşfedersiniz ya, Orkun Avkan da benim için öyle oldu. Turizm sektöründe bir yönetici ama en önemlisi kişiliği ile işine verdiği mükemmel sevgi dengesi ve sonucunda "101 Misafir Memnuniyet Yolu" kitabı ya da bir turizmci eğitim kitabı.

Dostlarımın arasındaki her turizmcinin bu kitabı ciddi anlamda öğrenip uygulamalı. Meslektaşlarına önermeli ve gittikçe çöken turizme bir büyük ivme katmalı.

(Hasan Bilgehan)

"Kafkaesk bir Hükümetle karşı karşıyayız" dedi bir dostum. "Devamlı bürokrasinin arkasına saklanan, özür üretme şampiyonu bir hükümet." "Başsavcıdan görüş aldım diyerek "vicdani ret" yasasını ellemekten kaçınan bir yönetim." Bu tip gecikmelere veya icraat kaçaklarına, kaç haftadır Maronit açılımını yapacak komitenin bir türlü kurul(a)mamasını da ekleyebiliriz.

Kafkaesk tabiri özellikle bürokrasinin yarattığı boşu boşuna karmaşık ve sinir bozucu olayları tanımlamak için kullanılır. Yazar Franz Kafka hikâyelerinde modern bürokrasinin çok sıradan ve absürd yönlerini ele alır. Hikayelerindeki baş kahramanları, genellikle amaçlarına ulaşmak için bürokrasinin engeller ağına karşı mücadele etmek zorunda kalan kişilerden oluşur ve bütün bu zorluklar ve çile o kadar kafa karıştırıcı ve mantıksız bir hal alır ki, günün sonunda "başarı" bile anlamsızlaşır. Kafka ayrıca, muktedirlerin de bazen bürokrasi mağduru olabileceğini iddia eder ve bir hikayesinde Antik Yunan tanrısı Poseidonu bürokrasiye boğulmuş bir tanrı olarak betimler. Öylesine bürokrasiye gömülmüş bir tanrıdır ki, deniz altı ülkesini tanıyacak kadar vakti bile yoktur artık bu Tanrının. Buradaki espiri, modern iş yerlerinde uygulanan bürokratik işlemlerle bir tanrının bile başa çıkamamasıdır. Fakat Kafka bu duruma muktedirlerin egosu açısından bakar ve eğer muktedirler, başka kimseleri göreve layık görmediği için işleri delege etmezse, aynen Poseidon gibi, kendi egolarının mahkûmu olabileceklerini göstermeye çalışır. Bizde de bir türlü işleri delege edemeyen Yürütme, gereksiz yere kendi yarattıkları bir sürü bürokratik engele gömülerek, kendi egolarının mahkûmu olmak üzeredirler.

(Mete Hatay)

Vicdani ret temel bir haktır, seçilmişler programlarında yazan iradelerini ortaya koymak zorundadırlar gerisi boştur, bu konu bizler için temel taşlardandır.

Geri adım atmayacağımız alanlar demokrasi, insan hakları ve sivilleşmedir bunun bu şekilde bilinmesinde fayda vardır.

(Mehmet Harmancı)

Yağmur yağdı adını "doğal" felaket koyduk, herkes üzgün olduğunu söyledi, gereği yapılacak da dedi yetkililer! Girne kaymakamı hızını alamadı gitti bir de istinat duvarı yıktı! Sonra? Unuttuk bile! Lapta tarafı iki vadi, içinde de dere geçer, birleşirler ve denize ulaşır, tam birleşme yerinde inşaatlar sürer, Girne kaymakamı seyreder, sonra dere yol bulamaz taşarsa adı doğal felaket olur?

(Murat Kanatlı)

ABD en sonunda Türkiye'ye PATRİOT füzelerini veriyor. Türkiye terörizme karşı sınıra askeri yığınağını sürdürürken, Suriye'deki ABD askerlerinin de çekilmeye başlayacağı açıklandı. ABD'nin destekleyip organize ettiği ve silahlandırdığı terörist güruhu Türk Ordusuyla karşı karşıya bırakılmanın paniği ve şaşkınlığı içinde!.. O çok duyarlı stratejik bölgede nasıl oyunlar döndürüldüğünü bekleyip göreceğiz...

(Ahmet Tolgay)